Nổ mìn trái phép, hàng chục căn nhà nứt nẻ

Chiều 13-4, ông Nguyễn Tấn Bình, Chủ tịch UBND xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết.

Theo chính quyền xã Bình Long, đơn vị gây nổ mìn là Công ty Phước Thành (trụ sở ở TP Quảng Ngãi), đang tham gia thi công mở rộng đường Võ Văn Kiệt đoạn đi qua thôn này. Trong lúc thi công tại khu vực cầu Thạch Nham, do gặp khối đá lớn nên công ty lén lút sử dụng thuốc nổ để phá đá mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Ngay sau vụ nổ mìn, người dân trong vùng đã ra thu giữ tang vật liên quan giao cho Công an xã Bình Long. Đến nay có 50 người dân gửi đơn trình báo về việc nhà bị ảnh hưởng do nổ mìn.

PHẠM MỊNH