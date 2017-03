Nổ nhà máy gas, 32 công nhân bị thương

Khoảng 9 giờ sáng 5-12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Nhà máy chiết nạp LPG An Dương thuộc KCN Khai Sơn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Các nhân chứng cho biết sự việc xảy ra khi xe gas đang vào khu chiết nạp. Một tiếng nổ như bom cùng một cột lửa bao trùm cả nhà máy. Bồn chứa khí hóa lỏng của nhà máy nổ tung. Các mảnh vỡ bằng thép của bồn chứa văng ra xa hàng trăm mét. Cả khu chiết nạp bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ và các lực lượng chức năng được triển khai gấp rút nhằm phong tỏa hiện trường và cứu hộ các nạn nhân. Các công nhân trong KCN được hướng dẫn thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế lửa để không lan sang các khu vực lân cận.

Một số người dân ở khu vực quanh đấy cho biết sức ép của vụ nổ làm nhà cửa rung rinh, các cửa kính bị nứt vỡ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Thành, cho hay rất may chưa ai thiệt mạng do vụ nổ. Đến 17 giờ cùng ngày, theo thống kê đã có 32 công nhân bị thương, trong đó có hai công nhân bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương.

Xe bồn phát nổ như bom và bức tường bị sụp hoàn toàn (ảnh trên, cắt từ clip trên FB) cùng các bình gas bị văng ra xa hàng trăm mét. Ảnh: ND, Internet

Hiện Công an huyện Thuận Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas trong quá trình thay bình gas mới.

Chính quyền địa phương và tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy nổ sớm nhất nhằm giúp họ điều trị và ổn định cuộc sống. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng theo ước tính ban đầu thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng.

NGUYỄN DÂN