Nở rộ xe “dù”, bến “cóc” có thu phí

Mỗi xe “dù” chạy từ các bến “cóc” đều có hợp đồng chở khách tham quan, du lịch được các hãng lập khống. Do chúng tôi không có thẩm quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách để đối chiếu danh sách nên đành... bó tay! Ông LÊ HỒNG VIỆT, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Kiểm tra trật tự an toàn trên tuyến đường có thu phí đỗ xe là việc của công an phường, quận, cảnh sát giao thông. Còn kiểm tra xe “dù”, bến “cóc” là việc của thanh tra GTVT. Kiểm tra kinh doanh, mở văn phòng hoạt động có đúng giấy phép không là của phòng kinh tế quận. Thanh tra xây dựng chúng tôi không có quyền kiểm tra và cũng chưa bao giờ nhận được kế hoạch phối hợp kiểm tra theo các nội dung đó cả. Ông PHAN HỒNG ĐỨC, Chánh Thanh tra xây dựng quận 5