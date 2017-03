Nổ súng gây rối tại Nghệ An

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cũng cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, trú xóm 5, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi sản xuất, chế tạo súng săn trái phép. Tháng 2-2014, trong thời gian Tuấn đi làm công nhân cho Nhà máy thủy điện Sung Bung (đóng tại xã Pa Bhinh, huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã học lỏm người dân tộc nơi đây cách làm súng tự chế để săn bắn.



Đến tháng 4-2014, Tuấn trở về quê nhà và bắt đầu sản xuất, chế tạo súng. Thời gian qua, Tuấn đã chế tạo thành công một khẩu súng rồi đưa cho anh Hoàng Thế Dũng (trú tại xóm 4, xã Xuân Sơn) sử dụng phòng thân. Khi Tuấn đang chế tạo gần xong khẩu súng thứ hai thì bị Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt giữ vào ngày 3-6. Khám xét nơi ở của Tuấn công an còn thu giữ được một thanh kiếm, hai đôi côn (nhị khúc) nên đã tịch thu tang vật để tiêu hủy.

Trước đó, ngày 27-5, một nhóm thanh niên đến gây rối và nổ súng tại nhà chị Ng.Th.N (ở khối 10, phường Quang Trung, TP Vinh). Công an đã điều tra ra Anh là nghi can vụ nổ súng và thu giữ tang vật gồm một đầu đạn và một vỏ đạn quân dụng. Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.