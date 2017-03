Nổ súng giải quyết mâu thuẫn vẫn vô can?

Ngày 17-10, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm hoãn phiên tòa xử vụ Lưu Hải Phong phạm tội cố ý gây thương tích. Theo đó, luật sư bảo vệ cho người bị hại đã có đơn xin hoãn phiên tòa để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Đồng thời, luật sư cho biết đang nộp đơn khiếu nại việc bỏ lọt tội phạm của các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh trong vụ án này.

Bắn bằng súng quân dụng

Vụ án này liên quan đến ba thanh niên dùng súng để giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn khu dân cư hẻm 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Ông VTTr và nhiều người dân ở hẻm trên cho biết chiều 6-1, có ba thanh niên đi trên hai xe máy ép một người (sau này mới biết là anh Võ Hùng Cường) đang chạy xe từ trong hẻm này ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nghe anh Cường la, một thanh niên rút súng ngắn hướng lên trời bắn một phát. Kế đó, người thanh niên thứ hai lấy cây súng có hình dạng giống cây bút chĩa vào anh Cường bóp cò, rồi rút dao đâm anh.

Vợ anh Cường chạy từ trong nhà ra thì bị người thanh niên bắn chỉ thiên chĩa súng thẳng vào mặt nói: “Mày biến!”. Vợ anh Cường hoảng sợ đứng im. Sau đó, cả ba nhảy lên xe máy tẩu thoát trước khi công an có mặt. Anh Cường được mọi người đưa đi cấp cứu, kết quả giám định anh bị thương tật 2%.

Theo anh Cường, ba người tham gia bắn và đâm mình là Hà Minh Tuấn, tự Tuấn “khều”, người cầm đầu nổ súng chỉ thiên uy hiếp để Lưu Hải Phong dùng súng bút bắn đạn hoa cải bắn anh rồi lấy dao đâm anh. Người thanh niên còn lại anh Cường không biết.

Nhưng điều tra ra súng bắn bi sắt

Hai tháng sau, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phong. Ngày 12-7, cơ quan này có kết luận điều tra. Theo đó, do mâu thuẫn nên Tuấn “khều” đi xe máy qua kiếm anh Cường để giải quyết. Phong sợ Tuấn bị anh Cường đánh nên đã lận theo một cây súng bắn… pháo và một con dao bấm đi xe ôm đến hẻm 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến nơi, thấy anh Cường, Phong liền nhảy vào dùng súng bắn pháo bắn và dùng dao bấm đâm anh Cường một nhát. Khi vợ anh Cường chạy ra thì Tuấn “khều” dùng súng… bắn bi sắt nhắm vào mặt kêu “Biến”. Sau đó, Tuấn và Phong lên xe Tuấn tẩu thoát…

Cũng theo kết luận điều tra, sau khi gây án, một người bạn của Tuấn “khều” tên Phạm Thanh Ngoan đã đem một khẩu súng bắn đạn bi có kiểu dáng của khẩu Colt 45 đến nộp cho công an. Cơ quan điều tra xác định đây chính là khẩu súng mà Tuấn đã sử dụng trong vụ án. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Tuấn khai không hề bàn bạc trước với Phong nên không biết trước việc Phong sẽ gây thương tích cho Cường.

Từ đó, cơ quan điều tra cho rằng súng bắn bi sắt không phải là vũ khí quân dụng, việc Phong gây thương tích cho anh Cường, Tuấn “khều” không biết nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự Tuấn “khều”.

Sau đó, VKSND quận Bình Thạnh ra cáo trạng truy tố Phong về tội cố ý gây thương tích. Tuấn “khều” và người thanh niên đi cùng không rõ lai lịch thành người vô can.

Người dân hẻm 66 Xô Viết Nghệ Tĩnh chứng kiến sự việc không đồng ý với kết luận điều tra và cáo trạng nói trên. Mọi người khẳng định chính Tuấn “khều” đã dùng súng quân dụng bắn chỉ thiên, tiếng nổ rất to. Trong khi đó, súng bắn đạn bi sắt thì không thể gây tiếng nổ như súng quân dụng được. Do vậy, kết luận điều tra nói trên không đúng sự thật.

“Tuấn “khều” dùng súng quân dụng thì thành ra súng bắn đạn bi sắt; ba người cùng tham gia gây án giờ chỉ có Phong bị truy tố; Tuấn “khều” cầm đầu, bắn chỉ thiên, chĩa súng vào mặt mọi người và vợ tôi thị uy để cả nhóm tẩu thoát giờ lại thành người vô can. Tôi thật không hiểu nổi nên sẽ khiếu nại đến cùng” - anh Cường bức xúc.

Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm Nếu thông tin bài báo là đúng thì kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh cần được xem lại. Dựa vào lời khai các nhân chứng khi vụ việc xảy ra có hai vấn đề cần được làm rõ. Đó là khẩu súng Tuấn “khều” sử dụng là loại súng gì và vai trò đồng phạm của Tuấn “khều” trong việc Phong cố ý gây thương tích cho anh Cường. Nếu Tuấn “khều” bắn chỉ thiên và súng gây tiếng nổ lớn thì đó không phải là súng bắn đạn bi. Vì súng bắn đạn bi theo tôi được biết hoạt động dựa vào lực nén của lò xo, không thể gây tiếng nổ lớn như các nhân chứng đã khai. Ngoài ra, kết luận điều tra cũng như lời khai của những người chứng kiến đều khẳng định Tuấn “khều” đã dùng súng chĩa vào mặt vợ anh Cường nhằm hù dọa những người có ý định can ngăn. Tình tiết này chứng minh vai trò đồng phạm của Tuấn “khều” rất rõ trong vụ án này. Việc cơ quan tố tụng không đưa Tuấn “khều” vào vụ án có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm. Luật sư HUỲNH KIM NGÂN, Đoàn Luật sư TP.HCM

