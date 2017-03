Nổ tại Nhà máy thép Pomina 3: Do công nhân chậm đóng nắp thùng rót thép

Ông Đỗ Tiến Sĩ- Tổng Giám đốc Nhà máy Thép Pomina3 trình bày với cơ quan chức năng về quy trình sản xuất cũng như phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn. Ảnh: TK

Sáng 14-4, đoàn cơ quan chức năng bao gồm Cục Kỹ thuật Hình sự- Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công an huyện Tân Thành và Thanh tra của Sở LĐ-TB&XH đã có mặt tại Nhà máy Thép Pomina3 ( KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành) để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại đây vào chiều tối 11-4 khiến hơn chục công công nhân bị bỏng.

Sau buổi khám nghiệm, thống nhất các nội dung trong đoàn, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại tá Bùi Văn Đạt- Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do một công nhân vận hành đã chậm trễ đóng nắp thùng rót thép.

Lúc đó nhiệt độ của thép gần 1600 độ C, sóng sánh và trào ngược lên phía trên miệng thùng gây tiếng nổ lớn, lửa bùng lên. Thép và xỉ rất nóng đã trào ra ngoài rơi xuống sàn đúc gặp nhiệt độ lạnh cũng phát nổ khiến các công nhân đang vận hành khuôn đúc, thùng rót và một số công nhân trực bảo trì tại khu vực xung quanh khoảng 10m bị bỏng. Tên tuổi của công nhân vận hành khâu đóng nắp thùng rót thép đang được xác định. Trước mắt nhà máy thép Pomina 3 đang tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe của các công nhân gặp tai nạn.





Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ sáng 14-4- Ảnh: TK

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng giám đốc Nhà máy Thép Pomina 3, nguyên nhân của vụ tai nạn cũng có liên quan đến quá trình vận hành có sai xót của các công nhân. Ông Sĩ cũng thừa nhận công nhân vận hành đã chưa đóng nắp thùng rót thép trong khi cửa trượt phía dưới thùng rót đã được mở để vào vị trí rót thép vào thùng trung gian. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, điện đã mất hai lần, mỗi lần ít phút cộng với sự cố về việc khuấy đảo hỗn hợp thép trong lò luyện tinh cũng ảnh hưởng khiến tai nạn xảy ra.

Ông Sĩ cho biết, việc khắc phục sự cố sẽ được hoàn thành trong 2,3 ngày tới để có thể hoạt động trở lại. Nhà máy đang tập trung theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân gặp tai nạn. Vấn đề kết luận nguyên nhân tai nạn sẽ chờ cơ quan chức năng. Việc có xử lý hay không công nhân vận hành sau đó sẽ được nhà máy xem xét.

Ông Nguyễn Bá Toàn- Giám đốc công ty TNHH tư vấn Thiết kế Khoa Toàn (đơn vị tư vấn cho Nhà máy Thép Pomina 3 trong quá trình xây dựng, vận hành sản xuất), cho rằng quy trình sản xuất thép từ khâu đưa phế liệu vào lò hồ quang đến lò luyện tinh hoàn toàn bình thường. Sau khi thép được đưa sang khâu đúc mới gặp sự cố. Tai nạn xảy ra là do người điều khiển chưa đóng nắp thùng rót. Về nguyên tắc phải đóng nắp thùng rót thép trước khi mở cửa trượt phía dưới thùng. Được biết nắp thùng rót thép nặng hơn 6,8 tấn, được đóng mở bằng hệ thống thủy lực do người điều khiển.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 11-4, tại khu vực sản xuất thép của nhà máy thép Pomina 3, khi công nhân đang vận hành xoay thùng rót thép vào thùng trung gian thì có tiếng nổ bất ngờ phát ra từ thùng rót. Lúc này lửa bùng lên trong thùng rót, xỉ và thép bắn trào lên khỏi thùng rơi xuống sàn đúc khiến các công nhân bị bỏng, có người bị bỏng nặng. Các công nhân đã được chuyển về cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

TRÙNG KHÁNH