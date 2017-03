Nổ tàu cá trên biển gần đảo Phú Quý, ba thuyền viên mất tích

Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương trục vớt đưa tàu lên bờ để xác định nguyên nhân.Trước đó vào lúc 7 giờ 30 ngày 14/6, tàu BTh 85363 TS, do ông Ngô Hải - sinh năm 1970 trú tại xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý làm chủ tàu, đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Phú Quý 3 hải lý về hướng Đông Bắc, phát ra tiếng nổ lớn trên tàu.Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên. Vụ nổ đã làm ba thuyền viên rơi xuống biển mất tích, ba người còn lại bị thương. Ông Ngô Hải đã điện thoại về nhà thông báo thuyền bị nổ bình gas và đang bị chìm. Ngay sau đó gia đình ông Hải đã đưa tàu ra cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích.Hiện việc tìm kiếm những ngư dân mất tích vẫn đang được gia đình các thuyền viên tiến hành khẩn trương với sự giúp đỡ của của các tàu thuyền tại đảo.Sáng 17/6, lực lượng chức năng cũng tiến hành trục vớt tàu lên bờ để điều tra xác định nguyên nhân.Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas. Ba người mất tích trên tàu BTh 85363 TS được xác định là Ngô Thanh Hưn, sinh năm 1992; Võ Tâm, sinh năm 1969 và Phạm Văn Quyến, sinh năm 1972; cả ba người đều trú tại xã Long Hải (Phú Quý).Ba người bị thương đang điều trị tại đảo là Mai Hàn, sinh năm 1984, ngụ Hà Tĩnh; Ngô Hải, sinh năm 1970 và Văn Thành Tiến, sinh năm 1970, điều trú tại xã Long Hải-Phú Quý./.

Theo Nguyễn Thanh/Vietnam+