Nổ xe khách tại Lào: Tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường

Danh tính tám nạn nhân tử vong gồm: 1. Nguyễn Bá Lợi (45 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 2. Nguyễn Kế Hải (43 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 3. Nguyễn Thế Hậu (46 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 4. Trần Thế Dũng (44 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). 5. Dương Ngọc Thạch (32 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). 6. Cao Văn Hoạt (23 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). 7. Đặng Văn Tương (41 tuổi). 8. Chưa xác định được danh tính Danh sách những người bị thương: 1, Hoàng Kế Chiến (34 tuổi, quê ở Nghệ An) 2, Phạm Đình Tú (28 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). 3, Võ Đình Hiệp (27 tuổi, quê xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Hai người trên xe nhưng chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa về Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) để phục vụ điều tra là: 1, Trần Viết Công (25 tuổi, quê TP Vinh, Nghệ An). 2, Nguyễn Văn Đô (19 tuổi, quê ở xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Lái xe là Nguyễn Đức Tú (25 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn xảy ra.