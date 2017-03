Nói ẩu, một trưởng công an xã bị kiện

Ngày 24-11, TAND huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) xử vụ chị C. kiện ông H. (trưởng công an xã) vì ông bảo có ngủ với chị, gây thiệt hại cho chị. Chị này đã yêu cầu được bồi thường thiệt hại 7 triệu đồng do tổn thất về tinh thần, 20 triệu đồng do thu nhập kinh tế bị giảm sút. Chị còn buộc ông H. phải xin lỗi công khai tại địa phương…

Thiếu kiềm chế nên nhận đại

Tại tòa, chị C. trình bày hai gia đình ở gần nhau, không có mâu thuẫn gì. Thế nhưng không hiểu sao chiều 4-8-2009, vợ của ông H. lại chạy ngang chửi rằng chị và ông H. đã ngủ với nhau nhiều lần tại nhà nghỉ. Uất ức, chị C. thuật lại cho chồng nghe... Chồng chị đã qua nhà ông H. hỏi cho ra lẽ. Ông H. không phủ nhận mà còn trả lời là có.

“Nghe xong, chồng tôi về nhà gây gổ, đập phá đồ đạc, nhà cửa rồi bỏ nhà đi. Sau đó tiệm may đồ của tôi cũng phải đóng cửa vì tôi không dám nhìn ai… Tệ hơn nữa là chồng tôi đã viết đơn xin ly hôn nộp tòa” - chị C. kể.

Đến lượt mình trình bày, ông H. thành thật thừa nhận ông có nói không đúng sự thật về chuyện ngủ với chị C. Ông đã nhận sai và xin lỗi vợ chồng chị C. trước một cuộc họp ở xã. Tuy nhiên, ông H. cho rằng nguyên nhân chính là do chồng chị C. thường xuyên nói với vợ là giữa chị C. với ông có vấn đề. Điều này khiến cho gia đình ông thường xuyên bất hòa. Thế nên lúc chồng chị C. qua hỏi, ông tức quá nên nhận đại. Cuối cùng ông H. bảo: “Chẳng qua chỉ vì bột phát, thiếu kiềm chế nên đã nói sai chứ thật sự không có ý phá hoại hạnh phúc gia đình chị C.”.

Chịu xin lỗi trên đài…

Luật sư của chị C. cho rằng do ông H. nói không đúng sự thật nên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cả về vật chất lẫn tinh thần cho chị C. Cụ thể, gia đình chồng, bà con nội, ngoại của chị C. không còn tôn trọng chị. Chồng con thì nghi ngờ chị không chung thủy. Bạn bè, hàng xóm kỳ thị, dè bỉu trong khi chị C. cũng không biết phải giải thích sao. Ngoài ra, từ khi xảy ra việc này, tiệm may của chị cũng phải đóng cửa suốt bốn tháng, hoạt động kinh doanh ngưng trệ. Do vậy, chị C. yêu cầu ông H. phải bồi thường là hoàn toàn có cơ sở, đề nghị tòa chấp nhận.

“Mặt khác, việc chị C. mang tiếng xấu giờ ai cũng biết nên tòa cần buộc ông H. phải xin lỗi công khai với cách thức nào đó hiệu quả nhất. Có thể là đứng đọc bản xin lỗi chị C. trước khu vực hai gia đình sinh sống, hoặc viết giấy đính chính sự việc, xin lỗi chị gửi đài phát thanh xã để phát liên tục ba lần trong một ngày hoặc mỗi ngày một lần trong ba ngày liên tục” - luật sư nói thêm.

Ông H. thì bảo một tháng sau khi sự việc xảy ra, ông đã xin lỗi vợ chồng chị C. nên thiệt hại thực tế của chị này phải tính trong thời gian một tháng chứ không phải bốn tháng như chị yêu cầu. Cạnh đó, việc buộc ông ra đứng nơi khu vực hai nhà sinh sống để đọc bản xin lỗi có khác nào là bôi nhọ danh dự ông.

“Do vậy, tôi đồng ý bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần là 2 triệu đồng, bồi thường do mất thu nhập là 3 triệu đồng, tổng cộng 5 triệu đồng. Tôi chỉ đồng ý viết bản đính chính, xin lỗi công khai chị C. gửi đài phát thanh xã để đọc liên tục ba lần trong một ngày” - ông H. chốt lại.

Nói trong nước mắt, chị C. đồng ý với cách thức xin lỗi của ông H. nhưng giữ nguyên số tiền đòi bồi thường là 27 triệu đồng.

Sau khi thảo luận, HĐXX đã thống nhất sẽ tuyên án vào sáng nay (25-11). Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có quyết định của tòa.

HỒNG TÚ