Nỗi đau của mẹ con My ‘sói’

Khát khao yêu thương

Bố My “sói” hơn mẹ My 17 tuổi, còn mẹ My hơn con gái cũng đúng 17 tuổi. Ba người trong gia đình nhỏ đó là ba thế hệ khác nhau, họ chỉ gắn bó, êm ấm được hai năm đầu.

Bố mẹ My “sói” gặp nhau khi bố My làm đầu bếp ở một nhà hàng, còn mẹ My mới chỉ trạc tuổi 14, cái tuổi mà My “sói” bắt đầu nhúng tay vào bùn đen, trở thành đại ca của nhóm tội phạm tuổi teen gây ra hàng loạt vụ án kinh hoàng.

Mẹ My 'sói' (áo sơ mi) gặp con trước khi diễn ra phiên tòa

Đại ca My “sói” lên mạng săn hàng rồi cùng đồng bọn lừa các nạn nhân đến “thủ phủ” của mình ở quán net trên phố Nguyên Hồng, Hà Nội, đánh phủ đầu, cướp tài sản rồi ép buộc các cô gái đến nhà nghỉ để cưỡng hiếp tập thể.

Từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2010, đại ca My “sói” cùng 7 đồng phạm đã thực hiện 5 vụ cướp, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.

Chưa khỏi giật mình vì những gì cô bé mới lớn cầm đầu nhóm tội phạm gây ra, cư dân mạng lại được phen lao xao khi vào đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt trên blog của My “sói”. My “sói” viết: “Nước mắt đã lăn xuống và nước bọt đã nhổ đi... thì ko bao giờ có thể lấy lại được... Đó cũng là lí do... vì sao... nước mắt mặn chát đến như thế... Nước mắt rơi 1 giọt... thì vết thương trong lòng lại thêm 1 lần xót xa... Đó cũng là lí do... vì sao... nước bọt nhạt thếch như thế... lời đã buông ra khỏi miệng... cũng như vết dao... đã cứa vào tim... Máu chảy... tim rách... Mãi ko lành...”.

Hóa ra, không phải tự nhiên mà My “sói” lại tàn ác đến vậy...

Khi My “sói” hai tuổi, bố mẹ bỏ nhau, mẹ My hai bàn tay trắng ra đi, để lại con gái sống chủ yếu nhờ tình yêu thương của ông bà nội.

Cách đây 3 năm, khi ông bà nội của My “sói” cùng ra đi vào một ngày, còn người cha đã tìm được hạnh phúc mới thì My “sói” bắt đầu trượt dài vào hư hỏng. Có lẽ, trong suốt tuổi thơ của My “sói”, ông bà nội là chỗ dựa, là nơi ấm áp nhất mà My “sói” cảm nhận được.

Vì thế, sau khi ông bà nội qua đời, My “sói” bắt đầu thường xuyên bỏ nhà 'đi dạt' qua đêm cùng những 'anh chị xã hội' mà nó mới quen. Mỗi lần như vậy, bố của My “sói” lại gọi điện cho mẹ My để cùng đi tìm đứa con gái chỉ thích bỏ nhà đi hoang.

Rồi việc học hành của My “sói” cũng dần sa sút. Cho đến một ngày mẹ của My vì xót xa đứa con gái đang tuổi lớn đã rủ con về sống chung.

Hoàn cảnh của mẹ My “sói” thì chẳng khá giả gì khi ngoài 30 tuổi còn phải đi ở thuê, cuộc sống cũng bấp bênh. Thế rồi My “sói” lại chán cảnh nhà mà tiếp tục sa đà vào trò dạt nhà đầy mới mẻ đối với nó. Nói là ở với mẹ ba tháng nhưng tính thời gian cũng chỉ được khoảng một tháng, còn lại là thời gian My “sói” đi hoang.

Thấy con tìm mọi cách trốn đi chơi nên mẹ của My “sói” tìm cách ép con gái làm công việc chạy bàn cho một nhà hàng Nhật trên phố Kim Mã. Cứ 7 giờ tối mẹ đưa My đi làm rồi gửi lại cho các anh chị ở cửa hàng nhờ trông hộ, đến 11 giờ đêm, mẹ My lại tới đón con về, những mong cách ly được My với đám bạn xấu.

Người mẹ bất hạnh

Ấy vậy mà, được vài hôm My lại lừa mẹ và các anh chị trong quán bỏ đi mất dạng. Mẹ My đã cố công đi tìm con nhưng không thấy, cho tới khi đớn đau nhận được tin báo của Công an quận Đống Đa về việc My đã bị bắt.

Nhận tin con phạm tội tày đình, mẹ My ngất lịm giữa nhà.

“Và kể từ hôm đó, chẳng đêm nào tôi ngủ được, rồi thì gầy sọp đi như bây giờ”, mẹ My tâm sự.

My 'sói' nhận mức án 12 năm tù

Những ngày nếm cơm tù, My “sói” bắt đầu thấm thía tội lỗi mà mình đã gây ra. Nếu như khi còn được ở bên mẹ, nó chỉ thích chạy đến với lũ bạn xã hội để làm chuyện xấu thì giờ đây nó lại thấy thương mẹ, thèm được ở trong vòng tay mẹ.

Trong lá thư gửi về cho mẹ, My “sói” viết: “Con rất yêu và nhớ mẹ. Con mong sau này ra tù sẽ được về sống với mẹ. Ra nông nỗi này con không trách gì mẹ cả vì con biết mẹ thương con nhiều lắm nhưng hoàn cảnh cảnh của mẹ không thể đưa con theo...”.

Cố ẩn mình, ngồi nép vào một góc khuất trong phiên xử con gái, mẹ của My “sói” giữ chặt trong tay mảnh giấy nhỏ muốn dúi vào tay con. Trên mảnh giấy nhỏ đó, người mẹ viết: “Xin con hãy bình tâm giữ gìn sức khỏe và thành khẩn với bản thân để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, nhanh chóng trở về hòa nhập với xã hội. Mẹ vô cùng yêu con. Con là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ”.

Theo T.Nhung (VNN)