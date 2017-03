Nỗi đau của người đàn bà khi tin nhầm "yêu râu xanh"

Chị Hoa dáng vẻ lam lũ trong chiếc áo bạc màu dắt theo đứa con gái mới lớn ngơ ngác, rụt rè bước vào phòng xử án TAND Hà Nội. Kéo nhanh con bên mình, người mẹ chọn góc khuất phía trong khán phòng. Mới ngoài 30 tuổi nhưng nước da đen xạm hằn rõ những vết chân chim trên mặt chị. Đứa con gái ngồi nép bên mẹ, mái tóc xõa che gần kín khuôn mặt. Mới 12 tuổi nhưng Liên có dáng vẻ phổng phao như thiếu nữ 15.



Sáng 23/9, phiên xử bị cáo Hoàng Văn Tuấn (49 tuổi, ở quận Hoàng Mai) diễn ra muộn hơn so với thường lệ, thưa thớt vài người tới dự. Bị áp giải vào phòng, bị cáo Tuấn trong chiếc áo sơ mi sáng màu, mái tóc cắt ngắn, cặp mắt ti hí, vẻ mặt không chút biểu cảm khi nhìn thấy nạn nhân của vụ án - bé Liên.



Theo cáo trạng, chiều 22/11/2010, Tuấn chở hai chị em Liên đến nhà mình. Bảo em của Liên và mấy đứa trẻ nhà hàng xóm ra ngoài ngõ chơi, ông bố nuôi đưa cô bé 12 tuổi vào phòng ngủ...Khi chị Hoa tới tìm con, Tuấn ra mở cửa, nói dối Liên đang ở dưới bếp. Tuy nhiên khi qua phòng ngủ, người mẹ phát hiện con gái đang đứng nép vào cửa với gương mặt sợ sệt...





Nguyễn Văn Tuấn tại tòa ngày 23/9. Ảnh: N.Lam



* Tên nạn nhân và mẹ đã thay đổi

Nghe đại điện VKS đọc buộc tội hành vi hiếp dâm của bị cáo Tuấn, chị buồn bã nhìn về phía ông anh kết nghĩa đang đứng trước vành móng ngựa. Chị đưa tay che mặt, ngăn không cho tiếng khóc bật to trong khán phòng đang im phăng phắc khi HĐXX bắt đầu buổi thẩm vấn.Người phụ nữ bảo vì quá tin tưởng người anh kết nghĩa mà đã đẩy con gái vào tình cảnh trớ trêu, rồi còn tương lai và cuộc sống gia đình phía trước của bé. Sai lầm này, chị chẳng bao giờ có thể sửa được.Trong dòng nước mắt, chị kể về quãng đời cơ cực lam lũ của mình. Lấy chồng khi chưa tròn 20 tuổi, chị sớm rơi vào cảnh bất hạnh. Khi Liên còn chưa kịp biết mặt cha, người đàn ông đã ruồng rẫy hai mẹ con chị bỏ đi theo "bóng hồng" khác.Lầm lũi nuôi con, khi đứa bé vừa được 2 tháng tuổi, chị Hoa bế con từ Nam Định lên Hà Nội. Với đứa bé trên tay, phải khó khăn lắm chị mới xin được vào làm thuê cho một cửa hàng ăn.Hàng ngày, chị để con ở cái nôi trên vỉa hè vừa tranh thủ chạy bàn, rửa bát, vừa trông con. Cuộc sống cơ cực cứ thế trôi đi cho đến khi đứa bé được 4 tuổi, chị Hoa để con ở nhà một mình để hàng ngày đi kiếm kế sinh nhai.Đứa bé lớn lên, sớm hiểu nỗi vất vả của mẹ, hơn nữa lại va chạm cuộc sống nên trông lớn trước tuổi. Thời gian này, chị Hoa cũng có thêm một đứa con trai nữa. Trải qua đủ thứ nghề kiếm sống, khi có chút vốn trong tay, ba mẹ con đến thuê nhà ở quận Hoàng Mai, mở một quán hàng ăn kiếm sống. Cô con gái 12 tuổi đã biết đỡ đần, chạy hàng giúp mẹ lúc đông khách.Trong thời gian này, chị Hoa gặp Tuấn, người đàn ông có cùng hoàn cảnh. "Anh ta luôn tỏ ra tử tế, quan tâm tới mẹ con tôi, đặc biệt là Liên. Nghĩ sự mất mát khiến anh ta yêu quý lũ trẻ, nên tôi đồng ý để Tuấn nhận cháu làm con nuôi", người mẹ đưa tay quệt hàng nước mắt trình bày với HĐXX.Chị Hoa kể, từ khi nhận Liên làm con nuôi, thỉnh thoảng ông Tuấn lại ghé qua chăm nom mấy mẹ con nhiều hơn; khi thì cho Liên bộ quần áo, khi là cái khăn mặt...Thấy tình cảm giữa Tuấn và con gái mình ngày càng thân tình, chị Hoa cũng không mảy may nghi ngờ."Thương con thiếu sự chăm sóc chiều chuộng của bố từ bé, nên tôi cũng nghĩ cháu giờ được bù đắp phần nào. Ai ngờ, ông ta lại là người như vậy", chị Hoa nức nở.Chị kể, sau lần gặp con ở phòng ngủ của ông Tuấn, đứa bé thú nhận đây không phải lần đầu bị bố nuôi ép "làm chuyện người lớn". Những lần trước, khi cô bé ra về, ông Tuấn đều cho từ 50.000 đến 100.000 đồng, dặn không được nói với ai.Trong phiên xử, bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi hiếp dâm đứa trẻ 12 tuổi... Do hành vi nghiêm trọng đã gây ra, ông ta phải nhận án 12 năm tù.Trong cái nắng nhè nhẹ, se lạnh của mùa thu, mẹ con chị Hoa buồn bã dắt díu nhau rời phòng xử. Cầm 5 triệu đồng "khắc phục thiệt hại" mà gia đình Tuấn đưa ít phút trước đó, người mẹ gạt nước mắt bước ra về.