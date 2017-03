Nỗi đau mang tên ma túy

HĐXX nhận định khối lượng ma túy bị cáo vận chuyển lớn, gây nguy hại cho xã hội, hành vi đặc biệt nguy hiểm, vì vậy tuyên phạt bị cáo B.N.Q tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo Kha Miên (NLĐ)



Khi vị chủ tọa vừa tuyên án xong, ở hàng ghế bên dưới có đôi vợ chồng già co rúm người, nước mắt trào ra. Bươn bả theo đứa con đang được dẫn ra xe về trại giam, bà mẹ cố nói với theo: “Con ơi, cố gắng lên. Cha mẹ sẽ ráng thăm nuôi con…”. Câu nói đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn. Bị cáo B.N.Q (SN 1977, ngụ quận 8, TP HCM) chỉ kịp ngoái nhìn cha mẹ trước khi bị dẫn lên xe.Gia cảnh khó khăn, học đến lớp 5, Q. nghỉ học, theo bạn bè rong chơi. 16 tuổi, Q. bị Công an quận 8 bắt sau nhiều lần cướp giật tài sản nhưng được đưa về địa phương quản giáo. Bỏ qua những giọt nước mắt khổ đau của mẹ và những lời răn dạy của cha, Q. tiếp tục sa chân vào con đường lầm lỗi. 30 tuổi, Q. có 4 tiền án với hơn 11 năm chôn vùi tuổi xuân sau song sắt.Năm 2011, Q. mãn hạn tù và đi theo T.Đ.B.C, người bạn tù quen biết khi cùng thi hành án tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai). Lúc này, C. là “đại ca” của một nhóm chuyên đâm thuê chém mướn. Q. được C. tặng chiếc xe tay ga để làm phương tiện đi lại.Khoảng 20 giờ ngày 22-12-2011, C. điện thoại rủ Q. đến một quán nước uống cà phê rồi mượn chiếc xe của Q. đi công chuyện. Khi quay lại, C. nhờ Q. mang gói ma túy để trong cốp xe sang đường Phạm Thế Hiển (quận 8) giao cho một người phụ nữ. 23 giờ 15 phút cùng ngày, Q. bị Đội CSGT Công an quận 8 yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ do không đội mũ bảo hiểm. Hoảng hốt, Q. lợi dụng lúc đông người, để lại xe, lén bỏ trốn. Khi đưa xe về trụ sở, công an tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong cốp xe có một balô chứa 11.658 g chế phẩm heroin và 195 g Methamphetamine. Ngày 2-1-2012, Q. bị bắt khi đang sử dụng ma túy cùng 3 đối tượng khác tại một khách sạn.Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Q. một mực chối tội: “Tôi không biết trong cốp xe có ma túy. C. bỏ vào lúc nào làm sao tôi biết được…”. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và bút lục được công bố tại tòa, Q. cúi đầu im lặng.Đến tòa từ sớm với hy vọng được gặp con lâu hơn nhưng cha mẹ Q. không được phép nói chuyện, chỉ ngồi bên dưới nhìn con. Trước những lời buộc tội của đại diện VKSND TP HCM, người mẹ hai tay ôm ngực, sụt sùi; cạnh bên, cha Q. buông những tiếng thở dài trĩu nặng.Giờ nghị án, đau đáu nhìn con, mẹ Q. nấc nghẹn: “Từ nhỏ đến giờ con không bao giờ chịu nghe lời cha mẹ, giờ ra nông nỗi này, cha mẹ phải làm sao đây...?”. Q. gục xuống. Đứa con hư đốn, luôn làm khổ cha mẹ đến bây giờ đã biết hối hận nhưng tất cả đã quá muộn màng.Giọng rời rạc, người mẹ đau khổ kể: Vợ chồng bà có 3 người con trai. Đứa đầu qua đời vào năm 2006 vì nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Ba năm sau, căn bệnh ác nghiệt một lần nữa cướp mất của ông bà đứa con trai út. Mất mát, đau đớn dồn dập, ông bà gắng gượng sống với niềm hy vọng mong manh sau những vấp ngã, Q. biết suy nghĩ và làm lại cuộc đời. Vậy mà…“Lỗi do vợ chồng tôi không dạy dỗ các con chu đáo. Tôi làm nghề uốn tóc, chồng đạp xích lô, mải miết mưu sinh nên đâu biết tụi nhỏ nghiện ma túy. Đến khi hay biết, vợ chồng tôi khuyên lơn, thậm chí nhiều lần tôi còn quỳ gối xin chúng đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Mỗi lần như thế, tụi nó lại hối hận. Nhưng bao nhiêu lần cai nghiện rồi tái nghiện…” - bà run rẩy nói.Chiếc xe tù đã đi từ lâu, đôi vợ chồng già vẫn đứng ngơ ngác giữa sân tòa nắng gay gắt. Thẫn thờ, người chồng hỏi vợ: “Vợ chồng mình giờ phải làm sao đây ?...”.