Nỗi đau xé lòng ở Hát Lừu

• TP Vinh có nguy cơ vỡ đê. Chiều 13-10, lực lượng quân đội huy động 600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng hàng trăm người dân khẩn cấp cứu đê sông Vinh (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Đến chiều tối cùng ngày, điểm sạt lở đã được đóng cọc tre và gia cố bằng các bao tải đựng đất, cát, đá... Tuy nhiên, nước sông Vinh vẫn còn dâng cao và chưa có dấu hiệu rút. Chủ tịch UBND TP Vinh trực tiếp chỉ đạo công tác hộ đê. • Tìm thấy thi thể thứ 10 vụ sạt lở vùi 18 người ở Hòa Bình. Chiều 13-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều người dân tiếp tục đào bới đống đổ nát và tìm thấy nạn nhân thứ 10 sau vụ sạt lở, tám nạn nhân còn lại vẫn còn bị vùi dưới hàng ngàn khối đất đá. Hiện 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tiếp tục bám trụ tìm kiếm những nạn nhân còn bị vùi lấp dưới đất đá. • Tìm thấy thi thể PV bị lũ cuốn. Cùng ngày, thi thể PV Đinh Hữu Dư (PV TTXVN thường trú tỉnh Yên Bái) đã được tìm thấy. Anh Dư khi đang tác nghiệp trên cầu Thia ngày 11-10 thì bị nạn. • 700 phạm nhân Trại giam Thanh Phong bị cô lập do mưa lũ. Trại giam đã huy động canô cứu trợ, hỗ trợ đưa cơm cho 700 phạm nhân. 100 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp tới đây nhằm đảm bảo an toàn. Mưa lũ cũng khiến nhiều trại heo gà, thực phẩm, trang thiết bị của đơn vị bị ngập, thiệt hại ước tính ban đầu lên đến 10 tỉ đồng. Đ.LAM - V.THỊNH - Đ.TRUNG