Nội đô đầy cao ốc, rồi sẽ ra sao?

Phải vượt qua lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ Phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2017. Đáng chú ý là nợ công sát trần, nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép; nợ xấu và xử lý ngân hàng yếu kém rất khó khăn. Đặc biệt, không phải chỉ 12 dự án thua lỗ mà còn nhiều dự án khác; năng lực cạnh tranh doanh nghiệp còn thấp, hiệu quả điều hành chưa cao, kỷ luật kỷ cương chưa nghiêm. “Trong ngắn hạn, nợ xấu là vấn đề rất lớn; trong dài hạn, nợ công là vấn đề rất lớn ở Việt Nam” - Thủ tướng nói. Trong điều kiện đó, Thủ tướng yêu cầu chú trọng tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn năm 2016, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sức cạnh tranh. “Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương phải vượt qua được lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ… thì mới thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Vẫn vận hành bộ máy cũ, cách làm cũ thì sẽ không hiệu quả được” - Thủ tướng nhấn mạnh. Băng nhóm tội phạm nguy hiểm núp bóng doanh nghiệp Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho hay lực lượng công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Năm 2016 toàn lực lượng đã triệt phá gần 2.000 băng, ổ nhóm tội phạm, trong đó có nhiều băng, ổ nhóm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh, hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. “Sự xâm nhập, can thiệp của tội phạm hình sự, kinh tế thông qua các hoạt động kinh tế để thu nạp các đối tượng tiền án, tiền sự, các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen, xiết nợ, đòi nợ thuê để can thiệp vào các hoạt động đấu thầu, các hoạt động kinh tế… đã đe dọa đến an ninh, an toàn và lợi ích của doanh nghiệp” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.