Nói không phạt được là chưa làm tới nơi tới chốn

Không đấu tranh, làm sao nghiêm trị? Dễ thấy lý lẽ của cơ quan công an rằng: Theo Nghị định 34/2010 và các văn bản liên quan khác, chỉ những hình ảnh, ghi hình bằng nghiệp vụ của ngành công an thì mới được dùng để xử lý hành chính các vi phạm giao thông. Tuy nhiên, đó là chuyện công an xử lý các hành vi vi phạm từ các chứng cứ trực diện mà công an thu thập được. Xin đừng quên nhiệm vụ của ngành công an, cụ thể trong trường hợp nêu trên là cảnh sát giao thông, còn là đấu tranh với sự coi thường pháp luật, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật đang bị che giấu, ngụy biện. Vì lẽ đó, không thể quan niệm rằng những chứng cứ do dân cung cấp là “không có giá trị xử phạt”. Vấn đề đặt ra là công an bằng mọi cách phải biết dùng những chứng cứ được thu thập gián tiếp ấy để buộc người vi phạm thừa nhận sai trái, buộc họ nhận hình thức xử phạt thích đáng. Khi vi phạm bị cả xã hội lên án thì việc xử lý không đến nơi đến chốn càng làm dư luận thêm bức xúc. Ta đang muốn kéo giảm tai nạn giao thông nhưng thông tin, chứng cứ từ người dân không được coi trọng để đấu tranh xử lý triệt để, trách sao tình trạng vi phạm giao thông xảy ra dài dài và mỗi ngày mỗi “tăng đô”! NL