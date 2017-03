Nỗi lo sông Tranh

Dân lo là đúng!

Đó là khẳng định của GS-TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, tại cuộc họp liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức ngày 28-4 (Tuổi Trẻ ngày 29-4). “Có dân ở dưới đập thì phải nghe ý kiến dân. Bộ trưởng nói an toàn, thứ trưởng nói an toàn, dân nói không an toàn thì phải có ai lập luận cho dân rõ chứ” - GS Hồng nói và đề nghị phải tổ chức đoàn chuyên gia độc lập vào đánh giá chất lượng công trình và khả năng khắc phục sự cố.

Cũng tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 - đơn vị tư vấn thiết kế thủy điện Sông Tranh 2, cho biết hiện nay đập Sông Tranh 2 xảy ra hiện tượng thấm lớn mà chủ yếu thấm qua khe nhiệt nhưng lưu lượng thấm hiện tại không gây ảnh hưởng đến tính ổn định của đập, không thể gây sự đổ vỡ. Tuy vậy, câu hỏi của GS Hồng “đập thủy điện Sông Tranh 2 thọ bao lâu” đã không được trả lời.