Nới tài xế, “thắt” chủ xe quá tải

Bộ GTVT vừa có tờ trình về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Nghị định 171/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Bộ GTVT, việc Nghị định 171 vừa được áp dụng trong một thời gian ngắn (có hiệu lực từ đầu năm 2014 - NV) đã được đề nghị sửa đổi, bổ sung là do một số điều khoản xử phạt chưa thuận lợi.

Buộc xe giường nằm tăng an toàn

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, nhiều xe khách giường nằm từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc chưa tuân thủ đầy đủ các điều kiện an toàn. Nhiều chủ xe còn tháo, cắt bỏ hết các dây an toàn để đỡ vướng víu dù quy định yêu cầu tại mỗi giường nằm trên xe phải có dây đai an toàn. Tuy nhiên, do Nghị định 171 không có điều khoản xử lý xe khách không trang bị dây an toàn nên cơ quan chức năng không thể xử phạt. Để gỡ bất cập trên, dự thảo sửa đổi lần này bổ sung quy định các loại ô tô khi tham gia giao thông phải có đủ dây đai an toàn.

Dây đai an toàn của một hãng xe giường nằm có thương hiệu hoạt động ở TP.HCM được phát hiện bị “liệt” nhưng không thể chế tài. Ảnh: MP

“Với việc sửa đổi này có thể hiểu tất cả xe ô tô phải có đầy đủ các dây đai an toàn, nếu không sẽ bị xử phạt với mức 300.000-400.000 đồng. Nhưng để chặt chẽ hơn, đề nghị có quy định cụ thể người ngồi trong một số loại xe (chẳng hạn xe khách giường nằm) buộc phải sử dụng dây đai an toàn. Nếu không việc trang bị dây đai chỉ mang ý nghĩa làm… kiểng” - một thanh tra giao thông góp ý.

Cũng liên quan đến xe khách giường nằm, bà Trần Lệ Chi (Cà Mau) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM: Bà thường đi xe giường nằm tuyến TP.HCM - Cà Mau của hãng xe T. Gần đây, nhiều xe cho đôn thêm bốn giường ở hai dãy ghế bên hông xe nên các giường nằm hai dãy này ngắn hơn trước nhiều khiến hành khách rất khó chịu.

“Dự thảo sửa đổi lần này quy định xử phạt những xe khách tháo bớt ghế với mức phạt tương tự như lắp thêm ghế (mức phạt 900.000 đồng/vi phạm)” - một thanh tra Bộ GTVT cho hay.

Nâng mức phạt chủ xe quá tải

Theo Bộ GTVT, sau một thời gian thực thi Nghị định 171/2013 đã có một số quy định liên quan đến xử lý xe quá tải chưa phù hợp. Do đó, một trong những nội dung được Bộ GTVT đề nghị sửa đổi lần này là không xử phạt và giảm thời gian giam bằng lái đối với một số hành vi chở hàng quá tải.

Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất không xử phạt hành vi chở quá tải trọng đến dưới 10% so với quy định. Đặc biệt dự thảo đề xuất bỏ quy định tước bằng lái một tháng với các lái xe chở hàng có tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục quá tải của cầu, đường 10%-20%. Đồng thời, giảm thời gian giam bằng lái từ hai tháng xuống còn một tháng với lái xe chở hàng có tổng trọng lượng hoặc tải trọng trục quá tải trọng của cầu, đường trên 20%-50%...

“Đây là những vi phạm chưa tới mức quá nghiêm trọng, trong khi có thể vẫn phạt tiền với mức cao nhằm đảm bảo được tính răn đe, vừa tạo điều kiện để người vi phạm sửa chữa” - dự thảo tờ trình nêu.

Dự thảo cũng đề xuất tăng gần gấp đôi tiền phạt so với mức hiện hành đối với chủ xe có xe chở hàng quá tải vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, hiện những xe chở quá tải trên 40% (với xe trọng tải dưới năm tấn) hay trên 30% (với xe từ năm tấn trở lên, kể cả xe chở container) chỉ bị phạt 3 triệu đồng (tổ chức bị phạt 6 triệu đồng). Nay mức phạt mới với vi phạm này là 5 triệu đồng (tổ chức bị phạt 10 triệu đồng). Ngoài ra dự thảo bổ sung việc không niêm yết khối lượng hàng được phép chở trên cửa xe tải, xe đầu kéo sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng (mức phạt gấp đôi nếu chủ xe là tổ chức).

T.VĂN - M.PHONG