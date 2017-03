Nơi yên tĩnh cho người đã khuất

Ngày 22-6-2013 (nhằm ngày 15-5 âm lịch), Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành đã long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án Phúc An Viên quận 9. Phúc An Viên quận 9 được UBND TP phê duyệt với tổng diện tích hơn 18 ha, nằm trên vùng đất không bị ảnh hưởng bởi thủy triều ẩm thấp và được phân thành nhiều khu với sắc thái, địa thế khác nhau mang tên các loài hoa: khu Bát Tiên, Thiết Mộc Lan, Diệp Long, Phúc Lộc Thọ, Vạn Thiên Thanh, Kim Phát Tài, Phú Quý.

Từ trung tâm TP.HCM, đi ngược theo hướng đông với khoảng cách 10 km, bằng nhiều cung đường khác nhau: Dọc theo xa lộ Hà Nội hoặc băng qua hầm Thủ Thiêm, chúng ta đi theo cung đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Nguyễn Xiển vòng quanh sân golf Thủ Đức, Phúc An Viên xuất hiện với thế rồng vươn, hổ phục tứ đức, tứ linh mang lại điềm lành, sự thịnh vượng cho con cháu. Đây là công viên nghĩa trang hiện đại đầu tiên và hiện đang là công viên nghĩa trang gần trung tâm TP.HCM nhất.

Lãnh đạo, chủ đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Phúc An Viên và quan khách cắt băng khánh thành.

Phúc An Viên có đủ mọi phần mộ đáp ứng tất cả nhu cầu của quý khách hàng. Từ mộ đơn, mộ đôi liền kề đáp ứng mong muốn mãi bên nhau của những người bạn đời, tri kỷ, anh em cùng huyết thống... với diện tích phần mộ từ 4,5 m2 đến 15,5 m2 và có cả nhà mồ để che mưa, nắng cho người đã khuất.

Phúc An Viên quận 9 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu: Địa táng, hỏa táng, lưu tro cốt và dịch vụ khác như dựng mộ bia, cúng giỗ, chăm sóc và bảo trì phần mộ... Nơi này có đền thờ cầu mong phước lành, an lộc đến gia quyến và là nơi gửi gắm nguyện cầu của người thân dành cho người đã khuất.

Đến với Phúc An Viên quận 9 những tiện ích mà bạn mua sẽ luôn luôn tồn tại, được chăm nom bảo dưỡng với sự tận tâm của đội ngũ nhân viên Phúc An Viên quận 9 sẽ mang lại sự an tâm hài lòng về sự vĩnh cửu của mộ phần người thân đã mất.

Phúc An Viên quận 9, nơi tôn vinh các giá trị tinh thần không gì so sánh được, bước chân vào nơi đây chúng ta như đang đi vào cõi huyền ảo, với sự thanh tĩnh thiên thai đến lạ lùng và lòng ta bỗng thấy nhẹ lâng, bỗng quên đi những bận rộn đời thường và quên cả những khổ đau mất mát.

Cho dù bạn đang ở đâu, bạn đều có thể quan tâm, theo dõi phần mộ, thể hiện lòng thành kính báo hiếu của mình với người đã khuất thông qua các dịch vụ trực tuyến do Phúc An Viên cung cấp trên website: www.phucanvien.vn.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin quý khách vui lòng liên hệ: Công ty TNHH XD & KD nhà Điền Phúc Thành Trụ sở giao dịch: 41 Song Hành, An Phú, quận 2, TP.HCM Ban quản lý dự án: Đường 35, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM. ĐT: (08) 6258.9955 - (08) 6258.9966 Email: dienphucthanh@phucanvien.com

P.KIM