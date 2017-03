Nóng chuyện dân kiện tòa không được từ chối

“Công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối” Thực tiễn chủ đạo của TTDS Việt Nam suốt nhiều thập niên qua là kéo dài và quá chậm trễ. Nếu muốn, một bên có thể có cách kéo dài vụ án đến 10 năm. Nhiều kẻ chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy hàng nhưng không thanh toán, mượn tài sản nhưng cố tình không trả, sống xa hoa và thách thức nạn nhân đi kiện, còn nói “để tôi chỉ chỗ cho đi kiện”. Các thời hạn xét xử của Luật TTDS hiện hành, từ nộp đơn, xem xét, thụ lý, bổ túc, bổ sung đơn, mời làm việc, hòa giải, nhập án, tách án, xử sơ thẩm, ra án văn, gửi án văn, kháng cáo, xử phúc thẩm… tạo ra rất nhiều dư địa cho sự trì hoãn và tùy tiện về thời gian, không có chế tài cho sự chậm trễ này. Thẩm phán đi học nghị quyết, họp công đoàn, học chính trị cao cấp, nghỉ phép… thì các đương sự đều lãnh đủ. Trong khi lẽ ra nếu thẩm phán vắng lâu, lãnh đạo tòa phải phân công lại. Những đương sự nào muốn việc xét xử càng chậm càng tốt thì rất có lợi, vì luật hiện hành có rất nhiều công cụ cho sự trì hoãn. Tục ngữ có câu “công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối”. Tố tụng chậm trễ là khuyến khích vi phạm, TTDS càng kéo dài thì toàn bộ đời sống, sản xuất, kinh doanh, lao động, nói chung là sự phát triển của đất nước bị chậm lại theo… Tố tụng là một nỗi đoạn trường, thi hành án lại là một đoạn trường khác. Trong số án tồn đọng chưa thi hành được có một loại án không thể thi hành do bản án tuyên vô lý hoặc bỏ sót hoặc sai sót về kỹ thuật cho nên không thể thi hành được. Dự thảo hiện nay tuy đã giải quyết được nhiều vấn đề nhưng theo tôi, vẫn chưa giải quyết được những vấn nạn mà tôi vừa nêu. Các thời hạn như dự thảo là quá dài. Tôi đề nghị rút ngắn tất cả thời hạn dành cho tòa án và cho các khâu của quá trình tố tụng xuống, theo tôi là chỉ bằng một nửa như dự thảo. Hai là nên quy định thời hạn khác nhau cho các loại án khác nhau. Ba là phải có quy định trách nhiệm của thẩm phán và tòa án khi không thi hành án được mà nguyên nhân là do việc xét xử và do nội dung bản án. Phải có quy định để ràng buộc trách nhiệm của tòa án đối với các bản án đã tuyên… ĐBQH TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA ___________________________________________ Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân. Việc gì dân yêu cầu chính đáng phải giải quyết. Nếu chưa có luật là do lỗi của Nhà nước, không phải lỗi của dân. Phải dành khó khăn về cho Nhà nước chứ không phải đẩy khó khăn cho người dân. Chánh án TAND Tối cao TRƯƠNG HÒA BÌNH