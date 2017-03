Nông dân cắn răng nhổ hoa lay-ơn cho bò ăn

Nắng nóng bất thường khiến lay-ơn nở rộ không kịp thu hoạch

Năm nay, bà con trồng hoa tại xã Hiệp An xuống giống khoảng 245 ha hoa lay-ơn, trong đó 145 ha được thu hoạch trước Tết Nguyên đán.

Hoa lay-ơn trước Tết có giá từ 17.000 – 21.000 đồng/chục. Với giá này, người trồng hoa có lợi nhuận.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 29 Tết, thời nóng lên bất thường làm hàng loạt diện tích hoa lay-ơn nở bung khiến bà con không kịp trở tay. Một số hộ trồng hoa may mắn thu hoạch kịp trước tết thì có lời, còn những hộ thu hoạch sau tết thì trắng tay.

Người trồng hoa ngậm ngùi nhổ bỏ hoa lay-ơn đã quá kỳ thu hoạch

Chị K’ Ngọc Diễm (thôn Định An, xã Hiệp An) than thở: “Hoa của mình nở bung bét hết, giờ chỉ biết đào lên lấy một ít củ về làm giống cho vụ sau, còn lại mình chở về cho bò ăn chứ không biết làm sao bây giờ”.

Chưa kể, hiện hoa lay-ơn chỉ có giá 5.000-7.000 đồng/chục nên dù có bán được hoa, nông dân cũng bị lỗ nặng.

Người dân chở hoa lay-ơn về cho bò ăn

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết: “Năm nay, xã Hiệp An có khoảng 50 ha hoa lay-ơn bị nở sớm, không thu hoạch được. Nguyên nhân của việc này là do thời tiết không thuận lợi. Còn hoa lay-ơn liên tục bị rớt giá là do năm nay bà con tại xã xuống giống quá nhiều khiến “cung vượt cầu”.

Theo M.Hải (Người lao động)