Nông dân thiệt hại do thủy điện An Khê - Kanak xả lũ

Ngày 27-5, trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kbang, Gia Lai Đoàn Thanh Hùng cho biết UBND huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh việc Ban quản lý thủy điện 7 và Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak tùy tiện xả lũ gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân xã Đông, xã Nghĩa An và một phần thị trấn Kanak, huyện Kbang, phường An Phước, thị xã An Khê.

Đến chiều 27-5, nước lũ vẫn còn rất cao tại huyện Kbang - Ảnh: B.Trung Trước đó, đêm 24-5 đến 9g sáng ngày 25-5, Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak đã xả nước ồ ạt gây ngập trên diện rộng tại các địa phương nói trên. Gần 50ha ớt, bắp, đậu xanh, mía và các loại rau màu đến kỳ thu hoạch bị cuốn trôi. Nhiều tài sản của bà con nông dân như trâu bò, ghe thuyền, máy bơm bị nhấn chìm trong nước. “Thủy điện xả nước quá nhanh mà không hề báo trước nên chỉ sau một đêm, nước dâng cao như lũ, bà con chúng tôi trở tay không kịp - bà Đỗ Thị Yến (phường An Phước, thị xã An Khê), một trong nhiều nông dân bị thiệt hại, cho biết - Riêng hơn 20ha ớt đến kỳ thu hoạch bị cuốn trôi đã thất thu nặng nề bởi thời điểm này một sào ớt chín thu nhập 35-40 triệu đồng". “Việc xả lũ tùy tiện này đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 23-9-2010” - trưởng Phòng NN-PTNT huyện Kbang Đoàn Thanh Hùng nói. Trao đổi với PV chiều 27-5, ông Võ Lũy - trưởng Ban quản lý dự án thủy điện 7, đơn vị quản lý Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak, cho biết đã thông báo xả nước trên các đài truyền thanh - truyền hình thị xã An Khê, Kbang từ ngày 18-5. “Chúng tôi xả nước từ hồ Kanak về hồ chứa An Khê để chuẩn bị phát điện, lưu lượng xả 20-50m3/giây. Những ngày qua, khu vực này có mưa to nên vấn đề hoa màu bị ngập không hoàn toàn do nhà máy thủy điện xả nước sai quy trình” - ông Lũy nói. Theo B.TRUNG (TTO)