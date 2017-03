Nồng độ phóng xạ tại mỏ than Quảng Nam gấp 4 lần cho phép

Kết quả được đưa ra sau quá trình đo đạc, khảo sát tại 37 mỏ quặng, 130 km bờ biển và đo đạc, lấy mẫu, phân tích 11 cơ sở chế biến sa khoáng trên địa bàn Quảng Nam. Số liệu đo khí Radon tại vùng mỏ than Ngọc Kinh (H.Nông Sơn), An Điềm (H.Đại Lộc) xác định nồng độ phông phóng xạ vượt từ 2-4 lần mức cho phép.



Tại một số vùng dân cư bên ngoài khu vực khai thác, vùng giáp ranh mỏ quặng, bãi thải của dây chuyền tuyển quặng mức độ phông phóng xạ khá cao, cá biệt ở xã Tiên An (Tiên Phước) phông phóng xạ của quặng graphite cao gấp 10-12 lần.





Theo H.X.Huỳnh (TNO)