Nóng: Lập chuyên án vụ chủ tịch Bắc Ninh bị đe dọa

Phó giám đốc Công an Bắc Ninh Nguyễn Văn Long cho hay nguyên do dẫn đến sự đe dọa trên là bởi sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trước tình trạng cát tặc. Theo ông Long, công an đã nhanh chóng tiếp cận khi các lãnh đạo chuyển giao tin nhắn. Giám đốc công an chỉ đạo các lực lượng, tâpi trung xác minh làm rõ.



Phó Giám đốc Công an Bắc Ninh Nguyễn Văn Long đang trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Tuyến Phan

"Chúng tôi đã thành lập chuyên án để điều tra, tinh thần là xử lý nghiêm minh", đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh nói nhưng về nội dung tin nhắn, "do tính chất nghiệp vụ nên không thể tiết lộ", Phó Giám đốc Công an Bắc Ninh nói.

Về tình hình "cát tặc" ở Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ tịch tỉnh này cho biết Bắc Ninh có 3 con sông: Sông Đuống, Sông Cầu và Sông Thương. Chuyện lợi dụng khai thác cát trái phép diễn ra công khai, phức tạp khiến nhân dân bức xúc, có ý kiến với chính quyền. Ông Thành cũng cho biết đã từng xảy ra một vụ người dân đốt tàu.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành. Ảnh: Tuyến Phan

"Mới đây ngày 10-3, công an huyện Lương Tài mới bắt được 4 tàu cát tặc, việc bắt rất khó khăn vì các đối tượng hoạt động lén lút. Nếu chính quyền không quyết liệt, việc khai thác cát trộm sẽ ảnh hưởng rất lớn. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là sẽ quyết liệt xử lý tình trạng này", ông Thành nói.

Bắc Ninh bác bỏ thông tin của Cục Đường thủy Nội địa VN

Trả lời câu hỏi: "Cục Đường thủy Nội địa cho hay, đầu năm 2017, Bộ trưởng Bộ GTVT nhận được đơn kiến nghị của hơn 10 người dân, với mong muốn khơi thông luồng lạch trên sông Cầu vì các tàu bị mắc cạn. Đây chính là cơ sở để dơn vị này khảo sát thực hiện dự án nạo Dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu (Bắc Ninh – Bắc Giang). Bắc Ninh có ý kiến gì về điều này?", ông Ông Trịnh Hữu Hùng khẳng định sông Cầu không có điểm cạn nào.

Theo ông Hùng, sau khi UBND tỉnh có văn bản đề nghị tạm dừng, Bộ GTVT giao Cục đường thuỷ nội địa và Sở GTVT tỉnh kiểm tra làm rõ. Cục đường thuỷ nội địa đã tiến hành đo 4 điểm khan cạn trên sông Cầu, tuy nhiên kết quả đo không được gửi cho tỉnh Bắc Ninh, máy móc đo là của Cục đường thuỷ nội địa.

Tiếp đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở GTVT tiến hành đo đạc kiểm tra các điểm cạn trên sông Cầu. Từ ngày 16-2 sở GTVT Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra, đo đạc 3 vị trí được xác định là các đoạn cạn trên sông Cầu. "Chiều sâu mực nước đo được tại các vị trí này đều đảm bảo cho các phương tiện giao thông vận tải thuỷ hoạt động bình thường. Tỉnh Bắc Ninh cam kết nếu tàu đi mắc cạn thì tỉnh sẽ chịu kinh phí để đưa tàu ra", ông Hùng khẳng định.

Ông Hùng cũng cho hay, huyện Quế Võ hiện có 20-25 tàu hoạt động, xã Quế Tân có 13-23 tàu ở địa bàn giáp ranh tỉnh Bắc Giang. Các tàu này đều nằm trong dự án khơi thông đường thuỷ và cho rằng Bắc Giang cấp phép nên đã cắm vòi xuống sông Cầu hút cát, gây bất bình cho người dân.



Tàu hút cát di chuyển trên sông Cầu, đoạn qua địa bàn huyện Quế Võ. Ảnh: Tuyến Phan



"UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ công tác ngăn chặn việc hút cát trên với 84 người, trực cả ngày và đêm ở 9 xã trên địa bàn huyện Quế Võ", ông Hùng thông tin.

Cuộc họp báo kết thúc lúc 17 giờ ngày 16-3.