Nộp phạt giao thông tại ngân hàng

Báo cáo Bộ Công an xin ý kiến đồng thuận Từ đề xuất của PC67, Ban Giám đốc Công an tỉnh BR-VT đã nghiên cứu, cân nhắc và đồng ý cho triển khai thử nghiệm. Do chưa có hướng dẫn chính thức nên nói đây là việc làm đúng cũng được mà sai chúng tôi cũng phải chấp nhận. Chúng tôi quyết định làm vì đây là một trong những cải cách thủ tục có lợi rất lớn cho người dân. Khi áp dụng người dân nhất là những tỉnh xa bị xử phạt tại BR-VT tiết kiệm thời gian đi lại, tiền bạc. Lượng xe lưu thông trên các tuyến quốc lộ 51, 55, 56 về BR-VT cũng giảm, tránh nguy cơ tai nạn, tránh áp lực tiếp dân trực tiếp cho PC67. Mặt khác, việc nộp phạt qua tài khoản cũng tránh cái nhìn thiếu thiện cảm về việc CSGT nhận tiền nộp phạt giùm, đồng thời tránh tiêu cực trong xử lý vi phạm. _____________________________________ Đến nay việc thực hiện chưa phát sinh khiếu nại. Công an tỉnh sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình triển khai, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được để báo cáo Bộ Công an. Đại tá NGUYỄN THANH HÙNG,Phó Giám đốc Công an tỉnh BR-VT Trước cách làm của PC67 BR-VT, PC67 Khánh Hòa sẽ nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám đốc công an tỉnh triển khai. Đại tá NGUYỄN VĂN CẢNH, Trưởng phòng PC67 Công an

tỉnh Khánh Hòa Đây là việc làm rất hay nên chúng tôi sẽ học tập, rút kinh nghiệm và đề xuất sớm thực hiện. Phương thức nộp phạt mới sẽ giúp người vi phạm giao thông đỡ tốn chi phí và thời gian đi lại. Đại tá TRẦN VĂN NGHĨA, Trưởng phòng PC67 Công an

tỉnh Bình Thuận PHƯƠNG NAM ghi Theo tôi, với những người sử dụng tài khoản ngân hàng thì việc thu tiền phạt bằng cách trừ tiền vào tài khoản là rất thuận tiện. Thượng tá VÕ CHÍ THANH, Trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Hậu Giang GIA TUỆ ghi