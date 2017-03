Nữ giáo viên tự tử trước phòng hiệu trưởng

Vụ việc xảy ra chiều nay khi nữ giáo viên 26 tuổi, của Trường tiểu học Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước cửa phòng hiệu trưởng. Rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.