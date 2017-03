Nữ nhân viên ngân hàng 'rút két' hơn 24 tỷ đồng

Ngày 10/12, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Thị Thùy Vân (28 tuổi, ở quận Ba Đình). Theo cáo buộc của VKS, Vân là kiểm soát viên phòng giao dịch Thái Hà chi nhánh Hà Nội. Ngày 8/9/2009, SHB kiểm tra nội bộ phát hiện nữ nhân viên này có biểu hiện lợi dụng quyền hạn được giao, có hành vi gian dối để chiếm đoạt gần 24,5 tỷ đồng nên đã báo cơ quan điều tra









Theo Nam Anh (VNE)



Cảnh sát làm rõ, nắm được kẽ hở trong công tác quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm của SHB, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Nữ kiểm soát viên này lập một tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm ở Hà Nội. Sau đó, cô sử dụng user (tên truy cập) của một đồng nghiệp từng công tác tại đây để truy cập vào hệ thống máy tính tạo các giao dịch thanh toán sổ tiết kiệm không có thật để "rút” tiền của ngân hàng....Vân dùng quyền kiểm soát viên của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Vân đã chiếm đoạt gần 24,5 tỷ đồng của SHB chi nhánh Hà Nội. Nữ nhân viên khai dùng số tiền trên để cùng chồng mua ba ngôi nhà, một căn hộ chung cư, ôtô Camry…Tại phiên tòa, Vân thừa nhận hành vi. Do đã hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt, thành khẩn khai nhận, lại đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, Vân được hưởng tình tiết giảm nhẹ, lĩnh án 15 năm tù.Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định còn có trách nhiệm của nguyên phó trưởng Phòng phụ trách phòng Giao dịch Thái Hà và 7 nhân viên. Tuy nhiên, Ngân hàng SHB đã xử lý hành chính những trường hợp này nên phía công an không đề cập xử lý.