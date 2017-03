"Nữ quái" lừa lãnh án 30 năm tù

Năm 1997, sau khi bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội “làm giả tài liệu…” và “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Trang bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã. Sau một thời gian trốn lên Bình Phước, năm 2000, Trang về Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thực hiện hành vi làm giả giấy tờ để đưa người khác đi xuất cảnh, rồi bỏ trốn và tiếp tục bị truy nã.

Từ tháng 12.2003, Trang cùng chồng (đã bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “lừa đảo) về tạm trú ở P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Năm 2005, do làm ăn thua lỗ, Trang và chồng đã làm giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo, đến năm 2006 thì bị công an phát hiện khởi tố. Thời điểm này do Trang đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Bị cáo Trang sau phiên xử

Sau đó, Trang thuê người làm giả hồ sơ đăng ký nhập khẩu có chữ ký, con dấu giả rồi điền tên không đúng với lý lịch thật để nhập hộ khẩu vào một gia đình ở Kon Tum với tên Phạm Khánh Châu.

Đầu năm 2007, Trang lên Kon Tum làm đơn cớ mất chứng minh nhân dân, sử dụng hộ khẩu nói trên để được cấp giấy chứng minh mới với tên giả Phạm Khánh Châu.

Giữa năm 2007, Trang về TP.HCM sử dụng chứng minh nhân dân mang tên giả này làm hồ sơ và được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP cấp giấy phép thành lập Công ty cổ phần thương mại, sản xuất, xây dựng Tấn Phong.

Thành lập công ty xong, với mác giám đốc, tháng 9.2007, Trang tự giới thiệu với vợ chồng anh N.T.T và Đ.T.H mình là vợ của Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM để thực hiện vụ lừa mới.

Trang nói cho anh T. biết chồng Trang được cấp một lô đất trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú (TP.HCM) và đặt vấn đề với vợ chồng anh T. góp vốn đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng ở khu đất trên, trị giá lô đất này 70 tỉ đồng, một bên góp đất, một bên góp tiền.

Tưởng thật, vợ chồng anh T. đã đưa cho Trang trước 3 tỉ đồng để làm thủ tục. Sau hơn nửa năm đưa tiền mà không thấy Trang đả động gì tới việc xây dựng, vợ chồng anh T. đi tìm hiểu thì mới biết lô đất trên là của người khác nên đã làm đơn tố cáo.

