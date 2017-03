Nữ sinh 16 tuổi chủ mưu vụ đánh hội đồng thiếu nữ

Chiều 27- 2, Thiếu tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã xác định nghi can cầm đầu nhóm nữ sinh đánh hội đồng một cô gái trẻ là P.T.O (sinh năm 1998, học sinh của một trường THPT Dân Lập trên địa bàn TP Biên Hòa). Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ việc nói trên O. đã nghỉ học và bỏ đi khỏi nhà. Lực lượng công an đang vận động người nhà đưa cô gái này ra trình diện.

Nạn nhân trong vụ hành hung là L.T.K.T. (sinh năm 1999, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Công an còn xác định được hai người đi cùng O. tham gia đánh hội đồng em T.





Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do giữa O. và T. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau trên facebook. Sau đó hai người hẹn gặp nhau ở khu vực sau sân vận động Đồng Nai để nói chuyện. Tuy nhiên O. đã rủ nhóm bạn của mình cùng xông vào đánh T. Vụ việc xảy ra vào chiều 22-2 ngay giữa chỗ đông người qua lại nên có người đã dùng điện thoại quay video clip toàn bộ cảnh nhóm nữ sinh O. cùng bạn xông vào đánh hội đông T. rồi đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đại diện phía nhà trường nơi O. đang theo học cho biết phía công an phường có tới làm việc với nhà trường. Tuy nhiên vì chưa có văn bản chính thức của cơ quan chức năng nên nhà trường chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

VĂN NGỌC