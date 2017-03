Nữ sinh cùng mẹ vận chuyển heroin: Mẹ 20 năm tù, con hơn một năm tù

Tuy nhiên Hồng Ngọc được đổi tội danh từ tội vận chuyển trái phép chất ma túy sang tội không tố giác mẹ phạm tội.

Bị cáo Đặng Thị Thải Hương và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái đầu của Hương) cùng các bị cáo Hoàng Văn Yên, Lê Thị Kim Liên tại phiên tòa. Ảnh: Đ.LAM

Chiều 1-4, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án phạt Đặng Thị Hải Hương 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái đầu của Hương) một năm 23 ngày tù về tội không tố giác tội phạm.

Hoàng Văn Yên tù chung thân, Lê Thị Kim Liên 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như PLO ngày 31-3 đã đưa tin, chiều 9-3, trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An), Công an TP Vinh đã bắt quả tang Hương (41 tuổi, trú khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) điều khiển xe ô tô con đắt tiền, chở heroin.

Khi bị bắt giữ Ngọc (21 tuổi, sinh viên đại học) đã mang chiếc túi đựng 2 bánh heroin của Hương vào cổ, rồi nhảy xuống xe, chạy trốn. Tuy nhiên công an kịp thời đuổi bắt Ngọc thu giữ tang vật 2 bánh heroin (trọng lượng 718,30 gam).

Mở rộng điều tra, Hương khai mua số heroin trên của Hoàng Văn Yên (39 tuổi, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) theo đơn đặt “hàng” của Lê Thị Kim Liên (47 tuổi, trú phường Đông Vĩnh) mua heroin về bán lấy tiền lời nuôi con ăn học. Liên đưa trước cho Hương số tiền 2.000 USD để Hương lên nhà Yên mua heroin.

Khám xét nhà của Yên, công an thu giữ nửa bánh heroin (trọng lượng 143,015 gam heroin) cùng 9.300 USD, 180 triệu đồng, và một xe ô tô con và phương tiện để vận chuyển heroin.

Khi Hương, Liên, Ngọc bị bắt giữ thì Yên bỏ trốn và bị Công an TP Vinh truy nã. Khi vào Nam trốn lệnh truy nã, Yên lại tiếp tục phạm tội, bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Yên khai mua của một đối tượng người Lào không rõ họ tên và lai lịch 861,315 gam heroin về bán cho Hương 718,30 gam, số còn lại Yên cất trong nhà chưa kịp bán thì bị công an khám xét thu giữ.

Đến ngày 15-1, TAND tỉnh Nghệ An đã trả hồ sơ vụ án trên cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung, do có nhiều tình tiết và lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn, việc định tội Ngọc chưa thuyết phục.

Kết quả điều tra bổ sung, VKSND tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên truy tố Ngọc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy bởi Ngọc không trực tiếp tham gia cùng mẹ mua heroin của Yên.

Tại phiên tòa sáng 31-3, Ngọc phản cung không thừa nhận lời khai trước đây, phủ nhận lời buộc tội và cho rằng không phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng Ngọc phản cung là không có cơ sở bởi lời khai của các bị cáo đều thống nhất và Ngọc phạm tội trong trường hợp bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị phạt Ngọc từ 15-16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Mẹ của Ngọc là bà Hương bị đề nghị phạt tù chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đề nghị tử hình Yên và phạt Liên từ 17-18 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX sơ thẩm nhận định Ngọc thấy mẹ đánh xe hơi xin đi theo mẹ, chứ không bàn bạc, không biết trong túi của mẹ có heroin. Chỉ vì thương mẹ không tố giác mẹ mà ôm túi của mẹ đựng heroin bỏ chạy, nên được thay đổi tội danh từ vận chuyển trái pháp chất ma túy sang tội không tố giác tội phạm.

Các bị cáo Yên, Hương, Liên có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, số lượng heroin mua, bán rất lớn, có bàn bạc, có tổ chức cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.

