Nữ sinh lớp 8 sinh con vì gã hàng xóm đồi bại

Vừa qua, vào ngày 23/8, Tòa án nhân dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã đưa vụ án ra xét xử công khai với tên Trần Văn Nhơn (SN 1958, trú cùng quê với em T.) vì tội “giao cấu với trẻ em”. Theo cáo trạng của VKSND huyện Phong Điền, sáng 17/4/2011, khi bố và mẹ của T. đều đi làm vắng, hai em nhỏ đi học chưa về, T. ra vườn tràm trước nhà để đi vệ sinh.



Khi T. vừa đứng dậy thì bị tên Nhơn ôm chặt người và đòi quan hệ rồi cho tiền. Ngay sau đó, tên Nhơn đã vật cháu T xuống đất và thực hiện hành vi thú tính. Thực hiện xong, gã đưa cho cháu bé 200.000 đồng rồi bỏ đi. T. không dám kể với bố mẹ sau khi sự việc xảy ra. 10 ngày sau, lúc vừa giặt xong áo quần, T. vào giường nằm xem ti vi thì tên Nhơn lại xuất hiện.



Biết bố mẹ cháu đi vắng, gã dê xồm đã bịt miệng và đè cháu xuống giường để thực hiện hành vi. Xong việc, gã để lại 300.000 đồng rồi bỏ đi.Ăn quen bén mùi, liên tiếp những ngày sau đó, tên Nhơn mỗi lần thấy bố mẹ T đi vắng lại mò sang để giao cấu và mỗi lần như vậy hắn để lại từ 500 đến 1 triệu đồng và dọa rằng, nếu nói cho ai biết chuyện này hắn sẽ giết.



Có một lần khi hắn đang định giở trò thì cháu Phạm Bá Thiên (SN 1999) vào chơi nhìn thấy nên hắn chạy theo cháu Thiên cho 50.000 đồng và bảo đừng nói chuyện đó với ai. T. bị đe dọa giết nếu nói chuyện này ra với ai nên không dám hé với ai nửa lời.



Cho đến khi T. mang thai tháng thứ 5 với cái bụng to dần thì gia đình mới biết. Khi nhà em T. qua nói chuyện với tên Nhơn thì lão này chối phăng.



Sau đó, gia đình nhà T. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phong Điền. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, Nhơn vẫn một mực không nhận tội và kêu oan. Sau khi T. sinh con xong, cơ quan công an đã lấy mẫu gen để giám định AND thì chính Nhơn là “tác giả”. Tên yêu râu xanh đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.







Tên Trần Văn Nhơn tại phiên tòa



Tại tòa, bị cáo Nhơn cho rằng mình phạm tội là do …uống rượu say không làm chủ được bản thân. Đáng ngạc nhiên hơn, Nhơn đã thiết tha xin nhà em T. cho lại ...đứa con của y với em T.. Nhưng đứa bé hiện đã được nhà T. cho một người thân nhận làm con nuôi sau khi T. sinh con và quay trở lại trường học.



Tòa đã giải thích là chưa có tiền lệ và pháp luật chưa quy định cụ thể việc đòi lại con của T, tuy nhiên con của T. đã được người nhà nuôi theo nguyện vọng nên Nhơn không xin con được.



Xét thấy nhân thân bị cáo Nhơn tốt, làm ăn lương thiện, cuối cùng TAND huyện Phong Điền đã tuyên phạt Trần Văn Nhơn 5 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em” và bồi thường cho gia đình nạn nhân 52 triệu đồng.



Theo Đại Dương (Dân trí)