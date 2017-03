Nữ sinh mất tích bất thường

Nữ sinh được thông báo mất tích.

Theo gia đình, từ ngày 3-6, Phạm Kim Việt không có liên lạc với gia đình. Trước khi mất tích, Việt thuê trọ tại số nhà 258G1/8 Trần Vĩnh Khiết (KV2, phường An Bình, quận Ninh Kiều). Theo ông Bằng, con gái ông có dấu hiệu bị bắt cóc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều thông báo ai phát hiện nữ sinh Phạm Kim Việt ở đâu thì thông báo đến cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều) và liên hệ qua số điện thoại: 07103.898.848 hoặc số điện thoại: 0906.91.29.91 gặp đồng chí Hà Thanh Giang