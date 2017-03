Núi Cấm lại rộ khai thác vàng

Ngày 27-12, đến khu vực núi Cấm, chúng tôi thấy có trên 10 hầm khai thác vàng nằm san sát nhau, miệng hầm có đường kính 1-2m, khoét sâu dưới lòng đất 10m, nhiều hầm sâu đến 20m. Trong đó có nhiều hầm đã cũ, nhưng cũng có hầm mới được đào lên để khai thác. Xung quanh những hầm này có nhiều đống đất, đá còn mới do phu vàng đào lên để đãi vàng. Nhiều dụng cụ để đào, đãi vàng như cuốc, xẻng, máng gỗ... do các phu vàng bỏ lại nằm vương vãi. Các hầm khai thác vàng này chỉ được đào thủ công, ít có cọc gỗ chống đỡ, trên miệng hầm chỉ có những chiếc cọc tre đã mục nát để phu vàng vịn vào đó xuống đáy đãi vàng. Hiểm họa sập hầm luôn treo trên đầu những phu vàng.

Theo nhiều người dân, môi trường quanh khu vực núi Cấm đã bị ảnh hưởng, đất núi bị đục khoét, cây cối bị chặt phá. Điều đặc biệt, những hầm khai thác vàng này lại nằm cách công trình tượng đài bà mẹ VN anh hùng chưa đến 500m, không hiểu sao vẫn rầm rộ hoạt động?

Bà Nguyễn Thị Trinh, chủ tịch UBND phường An Phú, TP Tam Kỳ, cho biết những hầm này được dựng lên sơ sài, tạo thành các hố sâu nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em chăn bò tại đây. UBND phường đã nhiều lần tổ chức truy quét, xử phạt nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Điều đáng nói các đối tượng làm vàng tại đây chủ yếu là người dân địa phương và các xã lân cận. Nhiều phu vàng đưa máy móc, đào xới núi Cấm bất kể ngày đêm, nhưng nhiều nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần.

Theo bà Trinh, hai năm trở lại đây UBND phường An Phú đã tổ chức các đợt truy quét, phát hiện và xử phạt 10 trường hợp vi phạm đào, đãi vàng trái phép tại núi Cấm với số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền xử phạt này nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền bán vàng thu lại nên nhiều phu vàng cứ ngang nhiên vi phạm. “UBND TP Tam Kỳ đã thống nhất cho lực lượng kiểm tra của UBND phường An Phú dùng xe cơ giới để lấp các hố khai thác vàng lại. Vài ngày tới chúng tôi sẽ thực hiện” - bà Trinh nói.

Còn ông Trần Văn Cư, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP Tam Kỳ, cho biết đã kết hợp với lực lượng công an tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét và đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm đào, đãi vàng trái phép. Thế nhưng được một thời gian thì xuất hiện trở lại tình trạng này. “Chúng tôi sẽ thành lập ngay một đoàn kiểm tra xuống khu vực khai thác vàng ở núi Cấm để kiểm tra và sẽ xử lý nặng tay những trường hợp vi phạm” - ông Cư nói.

Theo L.TRUNG - C.SƠN (TTO)