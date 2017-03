Nước biển nhiễm bẩn trong giới hạn cho phép

Hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi thấp, dưới ngưỡng 2 mg/lít, mức cảnh báo nguy hiểm cho cá nuôi; ghi nhận nước bên ngoài phía biển có mức nhiễm bẩn cao hơn so với trong vùng nuôi nhưng vẫn còn trong khoảng quy định về chất lượng nước mặt (theo QCVN 08: 2008/BTNMT cột A2 (COD < 15 mg/lít)). Trung tâm Quốc gia quan trắc cảnh báo môi trường và Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam Bộ, thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (trung tâm) vừa có kết quả phân tích mẫu nước, mẫu bệnh phẩm trên cá mú nuôi bị chết ở biển Tây cho biết như trên.

“Kết quả khảo sát và phân tích mẫu nước, mẫu bệnh phẩm trên cá mú của trung tâm chẳng thể hiện cụ thể cá chết do cái gì. Nếu cho rằng cá chết do oxy hòa tan trong ao nuôi thiếu và bào tử trùng tấn công thì hai tác nhân này từ đâu ra… Nguyên nhân cá chết còn quá mơ hồ”. Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ nhiệm HTX nuôi trồng thủy sản Đức Trí, ở ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), nói.

Như đã thông tin, thời gian qua cả trăm hộ nuôi cá mú ven biển Tây điêu đứng vì nạn cá chết hàng loạt. Người dân nghi ngờ cá chết là do các doanh nghiệp gần vùng nuôi cá mú xả nước thải ra biển và người dân bơm nước nhiễm bẩn này vào ao nuôi...

VĨNH SƠN