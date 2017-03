Nước lên nhanh trên sông Cửu Long

Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại đây tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 7-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,35 m; tại Châu Đốc lên mức 2,05 m. Trong khi đó, tại miền Bắc, mực nước trên sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng đang xuống.

Những ngày cuối tuần, Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa tây nam còn thổi tương đối mạnh nên sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trời tương đối mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ 23o-33oC. Miền Bắc và miền Trung do hiệu ứng phơn khá mạnh nên ít mưa, nắng nhiều và nóng, nhiệt độ phổ biến 25o-37oC, có nơi xấp xỉ 38oC.

HOÀNG VÂN