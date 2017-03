Nước máy vàng khè không rõ nguyên nhân

Chị Trần Thị Thúy, nhà ở khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM, phản ánh. Theo ghi nhận vào chiều tối 4-6, nước máy tại nhiều hộ dân ở khu phố 3C, phường Thạnh Lộc cũng có màu vàng như nước trà, để lắng lại thì không có nhiều cặn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, cho biết sẽ cho nhân viên kiểm tra, súc đường ống để khắc phục. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cấp nước Trung An, trước đây tình trạng này cũng từng xảy ra tại quận 12 nhưng chưa xác định được nguyên nhân. “Hệ thống đường ống cấp nước ở quận 12 còn rất mới nên rất khó xảy ra bong tróc. Nếu nước dơ do đường ống bong tróc thì sẽ có nhiều cặn” - ông Hiệp giải thích.

TRUNG THANH