Nước tràn qua quốc lộ 1 ở Phú Yên chia cắt nhiều xã

Chiều 24-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện mưa lớn đã làm cầu Cây Cam trên tỉnh lộ 650 bị ngập, gây chia cắt đường đến các xã An Định, An Nghiệp, An Xuân, An Lĩnh.

Mưa cũng làm ngập lụt cục bộ tại thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An, chia cắt đường từ An Hiệp đi An Lĩnh.



Nước ngập cầu Cây Cam trên tỉnh lộ 650 ở huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, lúc 13 giờ 30 cùng ngày xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do nước lũ làm ngập quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An. Nước mưa từ trên dốc đèo đổ xuống nhiều nhưng thoát chậm do vướng con lươn giữa quốc lộ.



Nước ngập quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Lực lượng chức năng phải phân luồng, cho xe lưu thông một làn. Khoảng 30 phút sau, nước rút, giao thông qua đoạn đường này trở lại bình thường.