Nước về hồ thủy điện đang tăng

Cụ thể, theo EVN, tính đến ngày 29-9, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng lên khoảng 3.000m3/giây (so với mức 2.270m3/giây ngày 27-9), giúp mực nước hồ Hòa Bình tăng thêm 2m trong hai ngày qua. Trong ngày 27-9, lưu lượng nước về các hồ thủy điện Thác Bà chỉ đạt 508m3/giây, thủy điện Tuyên Quang chỉ đạt 469m3/giây, thì ngày 29-9 lần lượt lên 594 và 612m3/giây.Đáng lưu ý, mực nước về một số hồ thủy điện ở miền Trung, miền Nam bước đầu có cải thiện.



Cụ thể ngày 29-9, nước về hồ thủy điện Ialy đã tăng từ 151 lên 163m3/giây, hồ Trị An tăng từ 318 lên 426m3/giây so với ngày 27-9. Tuy nhiên, một số thủy điện của miền Trung lượng nước về tiếp tục giảm như A Vương, Pleikrong... Theo một quan chức của EVN, lượng nước về các hồ thủy điện hiện chỉ giúp cải thiện một chút khả năng phát điện bởi như hồ Hòa Bình hiện vẫn thấp hơn lượng nước cùng kỳ năm trước tới 11,9m, A Vương thấp hơn 40m, Trị An thấp hơn 11m... Thực tế chỉ thủy điện Tuyên Quang đang chạy phát điện được 21 giờ/ngày, còn lại như Trị An chỉ được 11 giờ, Ialy 9 giờ, Pleikrong 5 giờ...





Theo C.V.KÌNH (TTO)