Nút giao Tân Vạn, Vũng Tàu chậm tiến độ 12 tháng

Mục đích để đơn vị thi công có mặt bằng thi công hầm chui và các vị trí phải xử lý nền đất yếu trước ngày 30-8.

Hầm chui nêu trên thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến tránh, có tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỉ đồng. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Theo ông Lê Hồng Sơn, Quyền Tổng Giám đốc DNC, một số hạng mục như cầu vượt Tân Vạn, hầm chui nút giao Vũng Tàu chưa đạt tiến độ yêu cầu do vướng khâu giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, dự kiến nút giao Vũng Tàu sẽ hoàn thành vào tháng 3-2013, chậm hơn 12 tháng so với phụ lục hợp đồng BOT. Tương tự, nút giao Tân Vạn chỉ có thể hoàn thành sớm nhất vào tháng 3-2013, chậm hơn dự kiến 12 tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cầu Đồng Nai mới hoàn thành vào tháng 6-2010, sau đó được điều chỉnh đến tháng 3-2012. Nhưng hiện chỉ có hạng mục xây cầu Đồng Nai mới đã hoàn thành, còn tiến độ chung của cả dự án chỉ đạt khoảng 30% khối lượng công trình. Do các hạng mục xây dựng nút giao thông Tân Vạn, nút giao thông ngã ba Vũng Tàu bị chậm (như đã nêu) nên tiến độ chung của cả dự án tiếp tục được đề nghị lùi đến tháng 3-2013. DNC cũng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ sửa chữa cầu Đồng Nai cũ, dự kiến sau tết 2012 sẽ bắt đầu sửa cầu.

M.PHONG