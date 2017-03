Nút giao thông đầu cầu Đồng Nai mới vẫn ùn tắc

Hơn sáu tháng nay hệ thống cầu chui, cầu vượt và các nút giao thông ở hai phía đầu cầu vẫn chưa khởi động do chậm bàn giao mặt bằng.



Tại nút giao thông ngã tư Vũng Tàu nằm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dài gần 2km dẫn vào đầu cầu đi qua hai phường An Bình và Long Bình Tân với 282 hộ phải giải tỏa, trong đó 146 hộ phải giải tỏa trắng. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn ba tháng lỡ hẹn bàn giao mặt bằng, hiện tại phường An Bình vẫn còn bốn hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.



Còn tại phường Long Bình Tân, Hội đồng bồi thường thành phố Biên Hòa chỉ mới trình thẩm định phải bồi thường hỗ trợ 40 trường hợp, còn lại hơn 180 hộ dân vẫn chưa có cơ sở thẩm định do chưa xác định được vị trí đất và mức giá hỗ trợ. Riêng 32 hộ trong diện giải tỏa trắng được bố trí tái định cư vào nơi ở mới do tỉnh xây dựng nhưng phải đến năm 2012 khu nhà tái định cư mới hoàn thành để bàn giao, nên số hộ này sẽ được hỗ trợ tiền tạm cư.



Trước tình hình trên, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng căn cứ vào bản đồ khoanh vùng lần lượt giải phóng mặt bằng theo thứ tự ưu tiên, từng bước đáp ứng kịp thời mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2011.



Còn tại nút giao thông ngã năm Tân Vạn (phía đầu cầu thuộc tỉnh Bình Dương), cách đầu cầu Đồng Nai khoảng 800m, trong khi chờ làm nút giao thông ngã năm Tân Vạn để các luồng xe lưu thông bình thường, các ngành chức năng đã làm dải phân cách cứng giữa tim đường tại đây, chỉ cho xe chạy từng chiều, hướng từ cầu Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.



Vì vậy mỗi lần xe đang ở bên này đường muốn qua bên kia, phải chạy thêm 8km về hướng Sài Gòn, đến ngã ba nghĩa trang liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh mới vòng lại được. Ngược lại, các xe đang chạy phía bên kia đường muốn sang bên này đường phải chạy lên đầu cầu Đồng Nai hoặc đến nút giao thông ngã tư Vũng Tàu mới được quay đầu lại.



Tình trạng chậm xây dựng hai nút giao thông ở hai phía đầu cầu Đồng Nai mới đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm. Các ngành chức năng hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đơn vị quản lý đoạn đường bộ cần có biện pháp hữu hiệu nhằm tạo thuận tiện cho những người tham gia lưu thông dễ dàng qua khu vực này./.





