Nứt sọ ảo trong vụ án “cái liềm”

Ngày 31-5, ông Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Vân (Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết vừa mời hai ông đến để thông báo về kết quả trưng cầu giám định lại đối với ông Trần Văn Hồng - người mà trước đó cơ quan điều tra quy kết do hai ông đánh bị thương tật hơn 14%, trong đó có vết thương nứt sọ chẩm...

Sọ không bị ảnh hưởng gì

Theo đó, qua chẩn đoán hình ảnh trên các phim chụp X-quang mà BV Bình Thuận cung cấp và trực tiếp CT scanner Viện Pháp y Quốc gia kết luận: Phần sọ chẩm của ông Hồng bình thường, không hề bị nứt như kết luận của Trung tâm Giáp định pháp y tỉnh Bình Thuận!

Hồ sơ trước đó thể hiện do giành nhau nước tưới thanh long, ngày 18-3-2009, ông Nam đã đánh vào mặt ông Hồng. Nghe vợ ông Hồng kêu cứu, ông Vân đang cắt cỏ cách đó hơn 200 m đã chạy đến can ngăn. Khi đến, ông Vân cầm cây liềm...

Khi ông Hồng nhập viện điều trị, BV Bình Thuận đã hai lần chỉ định chụp CT scanner và cả hai lần bệnh viện đều kết luận sọ não của nạn nhân bình thường. Nhưng theo bản phim của BS Phạm Văn Chương (lúc đó là phó khoa Chẩn đoán hình ảnh) thì lại cho rằng nạn nhân bị nứt sọ chẩm. Sau đó BS Chương lại được mời làm người giám định hình ảnh, giúp Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận chẩn đoán và BS Chương kết luận nạn nhân bị nứt sọ.

Từ kết quả này, ông Nam bị truy trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích do đánh ông Hồng bị thương tật hơn 14%.

Tuy nhiên, khi có kết luận điều tra lại thì phát sinh ra tình tiết mới. Ông Nam phát hiện có 5% thương tật của ông Hồng do vật có cạnh sắc gây ra trong khi ông chỉ dùng tay để đánh nạn nhân. Ông liền làm đơn khiếu nại bởi nếu trừ 5% thương tật này thì chưa thể khởi tố ông. Ông yêu cầu giám định lại vì nghi ngờ vết thương nứt sọ đã được “phù phép”...

Các cơ quan tố tụng ở TP Phan Thiết liền họp bàn bạc về sai sót trên. Cả hai ngành thống nhất 5% thương tật trên không phải do ông Nam gây ra. Tại hiện trường không có vật gì sắc nhọn ngoài cái liềm của ông Vân mang theo nên có cơ sở khởi tố ông Vân về tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm. Riêng việc yêu cầu giám định lại, cơ quan điều tra lẫn VKS không chấp nhận.

Làm rõ tại sao nói sọ bị nứt

Ông Vân kêu oan vì mình chỉ là người đến can ngăn, khi chạy đến ông đã vứt cái liềm đâu đó mới có thể dùng hai tay kéo hai người đánh nhau ra được. Cơ quan điều tra cũng không thu được cái liềm. Đặc biệt, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1-7-2011, một nhân chứng khẳng định thấy ông Vân chạy đến can ngăn, không hề đánh ông Hồng và cũng không hề cầm cái liềm trên tay. Do hàng loạt những tình tiết vô lý mâu thuẫn này, tòa trả hồ sơ để điều tra lại.

Ngày 30-10-2011, Công an TP Phan Thiết ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với ông Vân và ông Nam. Mới đây, ngày 21-5, Công an TP Phan Thiết ký quyết định phục hồi điều tra. Theo cơ quan này, do có hai bản giám định pháp y khác nhau nên cần phải phục hồi điều tra để có cơ sở yêu cầu Trung tâm Giám định pháp y tỉnh trả lời rõ căn cứ vào đâu mà kết luận ông Hồng bị nứt sọ.

Được biết đây là vụ việc va chạm nhỏ trong sinh hoạt, chỉ cần hòa giải là xong nhưng hơn ba năm qua vụ việc đã bị đẩy lên thành “kỳ án” ở địa phương...

Không có vết thương gì trên đầu Trao đổi với PV, BS Lê Văn Thuận (Phó Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận) cho biết toàn bộ hồ sơ bệnh án không đề cập đến vật sắc tác động lên mặt nạn nhân. Theo quy tắc, các bác sĩ phải hỏi rõ bệnh nhân, ghi vào hồ sơ để nếu có vật sắc thì vật đó là gì, có rỉ sét hay không để phòng ngừa uốn ván. Cạnh đó, theo xác nhận của bác sĩ trực tiếp điều trị với cơ quan điều tra ngày 23-3-2009 thì bệnh nhân nhập viện tỉnh táo, chỉ có ba vết thương trên mặt giống như vết cào xước ở cạnh mũi trái, gò má trái và cung mày trái... Tiếp đó, khi bị quy kết làm nứt sọ nạn nhân, ông Nam và ông Vân đã gửi đơn đến Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý BS Chương, giám định viên chẩn đoán hình ảnh. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết BS Chương hiện nay là hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bình Thuận không thuộc quản lý của Sở mà thuộc trách nhiệm quản lý của UBND tỉnh... Do đó, ông Nam và ông Vân có thể làm đơn đến nơi này để yêu cầu. Dư luận trong ngành y ở Bình Thuận cũng cho rằng cần phải làm rõ và nếu phát hiện sai sót thì phải xử lý nghiêm khắc việc này. Được biết mới đây, BS Chương đã kết luận một nạn nhân bị nứt sọ đỉnh mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh (bài “Bị ép chấn thương sọ não”), sau đó tòa trả hồ sơ vì chứng cứ này quá vô lý và mâu thuẫn do người này được bệnh viện xác định không có vết thương nào trên đầu.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN