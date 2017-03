Ổ Đá gà ở Bình Hưng Hòa ra tòa

Trùm Chiến “lò thiêu” trốn nã Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, trường gà tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Trương Hoàng Chiến (tự Chiến “lò thiêu”, ngụ khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) bị xóa sổ vào đầu tháng 9-2009 được xem là trường gà lớn nhất TP.HCM. Đây là tổ hợp cờ bạc gồm trường gà và sòng tài-xỉu hoạt động cùng lúc. Chiến “lò thiêu” có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2009 vừa ra tù, Chiến kết hợp với các bạn tù tổ chức trường gà quy mô tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tại thời điểm trường gà bị đột kích, 99 người bị bắt giữ tại chỗ; riêng Chiến “lò thiêu” cùng sáu đàn em nhanh chân tẩu thoát và bị phát lệnh truy nã... Trường gà quy mô giữa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa của Chiến “lò thiêu” thời điểm bị đột kích vào đầu tháng 9-2009. Ảnh: HT Điều đáng nói là trường gà chỉ cách trụ sở UBND, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân chỉ 200 m. Theo báo cáo của Công an TP.HCM, giai đoạn đó, đứng ở khuôn viên Công an phường Bình Hưng Hòa A có thể thấy rõ sự xôm tụ, quy mô của trường gà. Đặc biệt hơn cả là để triệt phá trường gà của Chiến “lò thiêu”, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã sử dụng Đội nghiệp vụ số 2 (đội đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức) chứ không phải là Đội nghiệp vụ số 5 (đội phòng, chống tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm)) như thông thường. Ngay sau khi trường gà bị xóa sổ, trước hoài nghi của dư luận về trường gà có sự bảo kê của công an, Ban Chỉ huy Công an quận Bình Tân đã yêu cầu lãnh đạo Công an phường Bình Hưng Hòa A, cảnh sát khu vực có kiểm điểm cá nhân. Phía Ban Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Công an quận Bình Tân, Đội nghiệp vụ số 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự giải trình… HT