Ở nhà chung cư, “người giàu cũng khóc”

Hơn 2 tỉ đồng để mua một chỗ... đỗ xe

Nằm ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám, khu chung cư Golden Westlake do Công ty TNHH Hà Việt Tung Shing làm chủ đầu tư được coi là một trong những khu chung cư cao cấp, sang trọng nhất Hà Nội hiện nay. Quả thực đứng từ ngoài đường Hoàng Hoa Thám hay Thụy Khuê nhìn lên hai tòa tháp cao ngất ngưởng này, với phần đông mọi người chỉ dám mơ ước mà thôi.

Chung cư "vàng" Golden Westlake

Theo như quảng cáo của chủ đầu tư, tòa nhà Golden Westlake là tòa nhà sang trọng bậc nhất ở Hà Nội, được đánh giá đạt tiêu chuẩn 5 sao với toàn bộ nội thất nhập ngoại và đặc biệt là có thể nhìn thẳng ra Hồ Tây (tất nhiên phải với các tầng từ tầng 6 trở lên), thời điểm này giá rao bán trên mạng khoảng 3.500 USD/m2. Trong tòa nhà có cả những căn hộ giá tới trên 1 triệu USD. Còn trên nhiều diễn đàn về bất động sản, nhiều người coi đây là "một không gian sống mơ ước giữa lòng thủ đô"...

Nhưng, đúng như người xưa đã nói "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận", để mua được căn hộ ở đây đã khó, nhưng sống được ở khu chung cư cao cấp này còn khó gấp nhiều lần. Tiếp tôi trong căn hộ rộng tới hơn 200m2 nhưng vẫn mang cảm giác chật chội vì căn nhà được thiết kế rất bất hợp lý nên toàn tường ngăn, chị Quỳnh Anh, chủ căn hộ E507 không khỏi bức xúc vì chất lượng của khu chung cư này không xứng với mức tiền mà chị đã phải bỏ ra.

Đang ở trong phố, nhưng nghe quảng cáo về một không gian sống lý tưởng giữa lòng thủ đô, khi mỗi buổi sáng có thể đứng ở ban công hít gió hồ Tây, chị Quỳnh Anh quyết định mua liền hai căn hộ liền nhau rồi đục thông tường thành căn hộ hơn 200m2. Mặc dù mua trực tiếp từ chủ đầu tư nhưng chị đã phải mua tới mức giá 2.600 USD/m2. Nhận nhà mới, thay vì ở luôn, chị lại bỏ ra cả tỉ bạc để thay từ cái khóa cửa chính, dán lại tường, làm lại trần và thay gần hết thiết bị nội thất...

Để có một chỗ đỗ xe trong tầng hầm thế này, nhiều người đã phải bỏ ra ít nhất gần 800 triệu đồng

Tôi đi khắp lượt căn hộ có giá tới cả chục tỉ đồng và bất ngờ khi thấy quanh nhà có tới... 3 cái bẫy chuột đặt ở trong bếp, phòng khách. Theo lời chị Quỳnh Anh thì không hiểu sao khu này rất lắm chuột, nhiều đêm chuột nhảy cả lên bàn ăn gặm hoa quả.

Cũng vì cái vụ đuổi chuột mà hôm 2-3 cả hai mẹ con chị xuýt phải hủy chuyến bay đi Ấn Độ. Hôm ấy, sắp tới giờ ra sân bay thì thấy có chuột trong nhà. Cả nhà ùa vào đuổi chuột, không may làm cửa phòng cậu con trai sập vào. "Do loại cửa ở đây được thiết kế khóa phía trong nên khi cửa sập vào chúng tôi phải đi tìm chìa khóa để mở. Thế nhưng trong số chìa khóa phòng mà Ban quản lý tòa nhà giao cho tôi tìm mãi không thấy có chìa của phòng đó. Giờ ra sân bay sắp tới, con trai tôi lại để hết đồ trong phòng, chúng tôi cuống cuồng gọi cho Ban quản lý tòa nhà thì không có ai trực. Không biết làm thế nào, tôi phải xuống nhờ 2 bảo vệ của tòa nhà lên nhờ họ phá cửa. Phải mất tới hơn 10 phút mới phá được cửa. May mà chúng tôi không bị lỡ chuyến bay quan trọng”.

Nhưng, ngoài chuyện như vậy thì với những cư dân ở khu chung cư "vàng" này, điều bức xúc nhất hiện nay là họ phải mua và thuê chỗ đỗ xe với mức giá trên trời. Bây giờ, chắc nhiều người Hà Nội vẫn chưa quên những cuộc cãi vã giữa người dân ở nhiều khu chung cư với chủ đầu tư về giá dịch vụ, nhất là giá trông giữ xe ôtô.

Đỉnh điểm của những cuộc cãi vã này là cuộc "biểu tình" của cư dân khu The Manor ở Mỹ Đình với chủ đầu tư là Công ty Bitexco. Để "dẹp loạn phí", UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định về mức phí trông giữ xe ôtô và áp dụng từ ngày 9-10-2009 đối với tất cả các khu nhà chung cư tại 4 quận nội thành Hà Nội là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa thì mức phí tối đa trông giữ xe ôtô cả ngày đêm chỉ là 1,25 triệu đồng/xe/tháng.

Bảng giá bán chỗ đỗ xe trong tầng hầm B1 tòa nhà Golden Westlake

Nhưng mức giá đang áp dụng ở Golden Westlake (nên nhớ khu chung cư này nằm trên địa bàn quận Tây Hồ) thì cao gấp nhiều lần quy định ấy. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tòa nhà này có hai tầng hầm với sức chứa 280 chỗ, ngoài ra còn 30 chỗ trên bãi. Tuy nhiên, cả tháng nay, chủ đầu tư còn liên tục đưa ra khuyến cáo nếu người dân không mua nhanh chỗ đỗ thì sẽ chẳng còn chỗ mà mua.

Theo thông báo của chủ đầu tư thì toàn bộ khu tầng hầm 1 (B1) là các chỗ đỗ xe để bán với các mức giá như sau (tùy thuộc vào độ tiện lợi): Mức A: 751 triệu đồng. Mức B: 815 triệu đồng. Mức C: 901 triệu đồng. Mức D* (tương đương với 2 chỗ đỗ): 1,180 tỉ đồng và mức cao nhất là E** (tương đương với 4 chỗ đỗ xe) là 2,145 tỉ đồng (trong thời gian 38 năm). Với những người không mua thì sẽ phải trả phí trông giữ ôtô là 3 triệu đồng/xe/tháng. Những chỗ đỗ cho thuê được bố trí dưới tầng hầm thứ 2 (B2).

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Quỳnh Anh cho biết nhà chị có 2 ôtô, vì vậy, để yên tâm có một chỗ đỗ xe của mình, chị cũng đành chi ra gần 800 triệu đồng để mua một chỗ đỗ, còn một xe thì đành thuê ở tầng B2 với giá 3 triệu đồng/ tháng. Cũng như chị Quỳnh Anh, hiện nhiều cư dân ở tòa nhà "vàng" này cũng đã phải bấm bụng mua một chỗ đỗ xe.

Bỏ tiền tỉ mua nhà mà bị đối xử như... ở nhờ

Không phải mua chỗ để xe với giá cắt cổ như vậy, nhưng từ 4 tháng nay, gần 200 hộ dân ở khu chung cư Bắc Hà (Hà Đông) cũng luôn mang tâm trạng bực bội khi bị chủ đầu tư chèn ép đủ kiểu để tận thu.

Chị Phạm Thị Mai, ở phòng 605 nhà CT2 và anh Trần Hoàng Sơn ở phòng 1903 nhà CT1 kể rằng với mong muốn sẽ được ở trong khu nhà chất lượng tốt nên dù đã đi tìm nhà ở rất nhiều dự án, cuối cùng họ chọn mua nhà tại dự án này của Công ty CP Xử lý nền móng và xây lắp Constrexim. Vì vậy mà trong quá trình xây dựng, với lý do giá vật liệu tăng cao, chủ đầu tư yêu cầu phải nộp thêm 500.000 đồng/m2 họ vẫn sẵn sàng đồng ý và cũng chấp nhận luôn cả việc bị bàn giao nhà chậm.Bây giờ, mới chỉ gần 4 tháng về sinh sống ở đây, những người dân ở khu chung cư này đã phải chịu rất nhiều sự bực mình.

Bẫy chuột, thứ không thể thiếu được trong căn hộ của chị Quỳnh Anh

Mang tiếng nhà mới xây xong thế mà ở được 3 tháng thì tường đã tróc sơn và mốc vì bị ngấm nước. Khổ nhất là những nhà ở gần cửa đổ rác thì luôn khốn khổ vì mùi hôi thối nồng nặc vì rác không được thu dọn thường xuyên. Có nhà vừa vào ở, vòi nước đã bị hỏng, trần nhà vệ sinh bị sụp, nước rò rỉ thấm qua tường; tầng hầm để xe (mà cũng chỉ để xe máy thôi chứ không có chỗ trông giữ ôtô) luôn ngập nước và bốc mùi hôi thối...

Nhà cửa thì như vậy nhưng từ khi người dân về ở, chủ đầu tư nghĩ ra đủ kiểu để thu tiền. Theo anh Sơn, ngay từ khi mới về ở, nhiều người đã bị nhân viên của tòa nhà thu những khoản mà có lẽ chỉ có họ mới nghĩ ra được đó là "phí đóng cầu dao điện", mà tiền thu cũng rất tùy hứng, có hộ phải nộp 250.000 đồng, có hộ bị thu tới 460.000 đồng, hay "phí mua cầu chì" với mức là 60.000 đồng, những khoản thu này đều không có hóa đơn chứng từ. Liên tiếp trong 3 tháng 10, 11, 12, chủ đầu tư đưa ra mức giá nước là 8.000 đ/m3, giá điện là 1.500 đồng/kWh...

Điều khiến người dân ở đây bức xúc là cách áp đặt trong việc tính phí dịch vụ của chủ đầu tư. Theo quy định tại Thông tư 37 năm 2009 ngày 1-12-2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp quản lý giá dịch vụ nhà chung cư thì giá dịch vụ được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành lập được ban quản trị thì giá dịch vụ phải được trên 50% hộ dân cư đang sinh sống nhất trí...

Quy định của Nhà nước như vậy là rất chặt chẽ, rõ ràng, nhưng với Ban quản lý tòa nhà Bắc Hà dường như cố tình "quên". Bởi từ khi người dân vào ở đến nay, không hề bàn bạc với dân, phía chủ đầu tư áp luôn mức phí dịch vụ là 250.000 đồng/tháng. Tiền thì thu như vậy nhưng ở các khu công cộng như hành lang, tầng hầm đều bốc mùi xú uế, hành lang, thang máy cũng rất bẩn do không dọn vệ sinh thường xuyên.

Bóng đèn thang máy và ở sảnh chung của nhiều tầng cháy cả tuần cũng chẳng thấy ai thay... và đây chính là lý do khiến nhiều người bức xúc khi tiền thì vẫn thu không thiếu một đồng nhưng lại không được hưởng những dịch vụ tối thiểu "bỏ cả đống tiền ra mua nhà mà cứ như ở nhờ nhà người ta, người ta thích thế nào thì bắt mình phải theo".

Bức xúc vì bị hành xử kiểu áp đặt như vậy, những người dân ở đây đã làm văn bản kiến nghị với Công ty Constrexim. Tuy nhiên phía công ty không hề có sự phản hồi lại khiến người dân phải tìm tới cơ quan báo chí.

Với hy vọng sẽ có câu trả lời từ phía đại diện chủ đầu tư về những kiến nghị của người dân, chúng tôi đã trực tiếp gọi vào số điện thoại di động của ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Công ty CP Xử lý nền móng và xây lắp Constrexim, dù điện thoại đổ chuông nhưng không thấy chủ nhân trả lời. Còn những cư dân ở tòa nhà Bắc Hà thì vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đấu tranh đòi được hưởng những quyền lợi tối thiểu của mình.

Theo Nguyễn Thiêm (ANTG)