Ô nhiễm không khí ở Việt Nam ngày càng gia tăng

Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay diễn ra vào ngày 29-3 với sự tham gia của 6.000 TP trên toàn thế giới, trong đó có TP.HCM, với thông điệp “Trái đất đang tắt điện một giờ”.

Theo ông Phước, ô nhiễm không khí (hiện chủ yếu do bụi) ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các tuyến đường giao thông, các giao lộ, khu vực đang xây dựng hay tại các nhà máy lớn, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số khu vực có biểu hiện ô nhiễm CO, NO 2 và tiếng ồn cục bộ. Khí NO (nitơ ôxit) có xu hướng tăng cao vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều...

Tại các khu dân cư nằm trong các đô thị lớn, mức độ ô nhiễm cũng vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Nồng độ bụi tại hầu hết các điểm quan trắc xung quanh các khu, cụm công nghiệp đều vượt ngưỡng, một số điểm vượt tới 3-4 lần.

MINH QUÝ