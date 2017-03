Ô tô bốn chỗ lao xuống sông

Trước đó, xe ô tô 75A-044.24 do Hồ Thị Ngọc Oanh (31 tuổi, ngụ tại 55B Hoàng Diệu TP Huế) điều khiển chạy theo hướng Thuận An - TP Huế, trên xe chở 4 người. Khi đến vị trí trên do lái xe không làm chủ được tốc độ nên đã húc thẳng vào hàng rào chắn bên lề đường kéo dài một đoạn hơn 10 m, rồi tiếp tục lao xuống sông. Lập tức, bốn người trên xe mở cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VIẾT LONG

Tại hiện trường ô tô bốn chỗ nhãn hiệu Toyota đã bị nát phần đầu.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, công an huyện Phú Vang đã có mặt kịp thời để giải phóng hiện trường và cẩu xe tai nạn lên. Đến 8 giờ 30 mọi phương tiện giao thông qua lại trên quốc lộ quốc lộ 49B đoạn qua thôn Lưu Khánh đã trở lại bình thường.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

VIẾT LONG