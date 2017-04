Ô tô chính chủ được giảm 50% vé qua cầu Bến Thủy

Ngày 7-4, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) bắt đầu cung cấp hồ sơ, thủ tục để được giảm 50% giá trị dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 cho người dân bốn huyện, thành, thị ở Nghệ An, Hà Tĩnh.



Ách tắc giao thông trên cầu Bến Thủy 2 sáng 2-4, khi hàng trăm người dân mang xe ô tô cá nhân ra diễu hành và dùng tiền lẻ mua vé qua cầu để phải đối thu phí qua cầu Bến Thủy 1.

Theo cán bộ Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 4 - Cienco 4) cho biết, đối với xe ô tô cá nhân thì xe chính chủ mới được làm thủ tục để được giảm 50% vé (từ 40.000 đồng xe ô tô con/lượt giảm xuống còn 20.000 đồng/xe/lượt) đường bộ qua Trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.



Theo thông báo, đối với chủ sở hữu phương tiện là cá nhân hồ sơ phải có các thủ tục giấy tờ như: Giấy xác nhận chủ sở hữu phương tiện (có mẫu phát cho chủ xe); Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú chủ xe (có mẫu phát); Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô phô tô công chứng (chính chủ); sổ hộ khẩu photo công chứng. Đồng thời xuất trình bản gốc Sổ Hộ khẩu và Giấy đăng ký‎‎ xe chính chủ khi đến cung cấp các tài liệu trên cho Chi nhánh BOT Tuyến tránh Vinh.

Sau khi nhận đầy đủ các hồ sơ, thủ tục hợp lệ, Chi nhánh BOT sẽ cấp Thẻ xác nhận để giảm giá vé cho các chủ sở hữu, các tổ chức doanh nghiệp. Đây là căn cứ để chủ sở hữu phương tiện, các tổ chức doanh nghiệp phải xuất trình khi mua vé Lượt, vé Tháng, vé qu‎ý để được giảm giá.

Ngày 7-4, có nhiều người dân đã đi làm thủ tục để được giảm 50% giá vé qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (bắt đầu giảm từ 15-4) và đã được cấp "Thẻ xác nhận để giảm giá vé".



Người dân đến làm thủ tục để được cấp thẻ xác nhận giảm giá vé qua trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thủ tục trên để được giảm giá vé còn "rườm rà, nhiêu khê". Một số người dân ở TP Vinh và huyện Nghi Xuân bày tỏ, cho rằng, họ không đi một m2 đường BOT nào nên không đồng ý phương án giảm 50% phí, mà phải là 0%.



Sáng 7-4, trao đổi với chúng tôi, cán bộ Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết: Đúng là có người dân vẫn không đồng ý với phương án giảm 50% giá phí mà họ đòi hỏi chuyển trạm thu phí Bến Thủy 1 đi nơi khác. Hiện giảm phí 50% là Tổng Công ty Cienco 4 đang phải bỏ tiền ra giảm. Việc dời trạm thu phí Bến Thủy là không thể bởi lùi ra phía Bắc Nghệ An thì vướng trạm thu phí Hoàng Mai. Nếu đưa trạm vào Hà Tĩnh thì cũng vướng trạm thu phí Cầu Rác, không đủ khoảng cách tối thiểu hai trạm...

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ ngày 3 đến 12-12-2016 và sáng 19-3, ngày 2 và 6-4, mỗi ngày có khoảng 20-100 ô tô của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân tụ tập, phản đối việc thu phí BOT cầu Bến Thủy 1. Dân đề nghị được đối thoại, yêu cầu "thu phí đúng luật". Nhiều chủ xe mang tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mua vé qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) khiến giao thông ách tắc, nhân viên thu phí vất vả còn cơ quan chức năng thì lúng túng trong xử lý.



Mẫu thẻ xác nhận, khi đi qua trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, chủ xe phải xuất trình thẻ này để được mua vé giảm 50%.

Ngày 3-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có văn bản gửi cơ quan chức năng thống nhất giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc các khu vực thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã phê bình các cơ quan chức năng đã không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng mất an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực Trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1504 ngày 21-2 về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực Trạm thu phí Bến Thủy. Đồng thời rà soát lại hết các bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 10-4-2017.