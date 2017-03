Ô tô khách bốc cháy ngùn ngụt

Được biết, chiếc xe khách nói trên do tài xế Dương Văn Thịnh (51 tuổi, ở phường Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trên xe có 45 hành khách nhưng do sự cố cháy đã được nhà xe phát hiện sớm nên tất cả các hành khách đều được an toàn.



Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Định, Trung đoàn 940 sân bay Phù Cát đã đưa phương tiện cứu chữa nhưng phải đến đến 5h15 cùng ngày đám cháy được dập tắt.



Vụ cháy khiến chiếc ô tô đã hư hỏng hoàn toàn, tài sản của hành khách cũng bị thiêu rụi.





Theo Vĩnh Thuận (Bee)