Ô tô lao xuống ao, bốn người chết

Ngày 22-9, Thượng tá Đào Hòa Nam, Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An), cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn nghiêm trọng làm bốn người chết rạng sáng cùng ngày là do tài xế phóng nhanh.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng 22-9, tại đoạn đường thuộc xã Tân Lập, Mộc Hóa, người dân địa phương phát hiện xe ô tô đi từ hướng Mộc Hóa về TP.HCM bị nạn văng xuống rừng tràm ven đường. Do chiếc xe bị chìm ngập trong nước nên hơn một giờ sau, người dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng mới đưa được chiếc xe bị nạn lên bờ.

Bốn người tử nạn trên xe gồm tài xế Nguyễn Đình Thi, BS Đặng Chí Đông Giang cùng vợ và em gái là BS Phạm Thị Ngọc Liên, Đặng Thị Tuyết Trinh.

Ngày 22-9, trên quốc lộ 1A (đoạn đang được nâng cấp, sửa chữa) thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một học sinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, em Nguyễn Ngọc Sang (17 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) chạy xe máy chở bạn học là Đào Văn Khiển đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải. Tai nạn làm em Khiển văng ra đường và bị xe tải cán qua người...

Được biết chỉ trong vòng bốn ngày (từ ngày 19 đến 22-9), trên địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra ít nhất ba vụ tai nạn giao thông làm năm người chết và hai người bị thương nặng. Các vụ tai nạn này xảy ra trên quốc lộ 20 và quốc lộ 1A, tại những nơi đường đang tiến hành cải tạo, nâng cấp.

Chiều 22-9, em Hồ Thị Thu Hương (17 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) đang chạy xe máy trên quốc lộ 19C đoạn qua địa bàn thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, Bình Định) thì va chạm với xe tải làm em tử vong ngay tại chỗ.

