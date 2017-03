Ô tô lao xuống vực, chín người thoát chết

Khoảng 11 giờ 30 ngày 19-2, tại lưng chừng núi Cấm (huyện Tịnh Biên, An Giang), xe lữ hành 67L-7643 của Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang do tài xế Lê Hoài Hận (xã Tân Lợi, Tịnh Biên) điều khiển đang thả dốc thì đột nhiên lao xuống vực sâu.

Nhờ có gốc cây chặn lại, chín người trên xe mới thoát chết. Trừ tài xế, tất cả những người trên xe đều cùng ngụ số 53/15/9 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. “Chiếc xe đến đoạn cua gấp tại dốc Tư Tùng bỗng va vào ta luy, lật ngửa và quay tròn nhiều vòng trước khi rơi xuống vực sâu. Nhờ một gốc mít lớn cản đường, chiếc xe mới không rơi xuống vực” - anh Trần Văn Thảo, một người chứng kiến, kể. Tại hiện trường, chiếc xe nằm trên mỏm đá lởm chởm, các cửa kính vỡ nát, mui xe bị thủng. Công an xã An Hảo và người dân đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp tại Bệnh xá của Sư đoàn BB 330 đóng ở thị trấn Chi Lăng (Tịnh Biên) và BV Đa khoa huyện Tri Tôn. Anh Lâm Tùng Sơn, người bị thương nhẹ, cho biết: Gia đình anh gồm 11 người từ Đắk Lắk vào An Giang du lịch. Sáng 18-2, đoàn đi trên hai ô tô lên đỉnh núi Cấm, khi xuống thì chiếc xe chở tám người đi sau gặp nạn. “Chạy một lát thì xe bỗng loạng choạng. Tôi thấy tài xế đạp thắng nhưng không ăn. Xe lao ra mé vực thì tài xế bẻ lái nhưng cũng không được. Tôi la lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa” - anh Sơn kể. Hiện trường vụ tai nạn trên núi Cấm. Ảnh: V.SƠN Tại Phú Yên, lúc 1 giờ sáng 19-2, xe tải 82K-4518 đang xuống đèo Trà Kê đoạn qua xã miền núi Sơn Hội, huyện Sơn Hòa đã lao vào vách núi. Vụ tai nạn làm ba người chết gồm tài xế Nguyễn Văn Phan (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định), ông Nguyễn Văn Hữu (xã Bình Nghi), ông Huỳnh Văn Thái (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). Sáu người khác bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng. Chiếc xe tải trên được một nhóm người ở Bình Định thuê chở đi làm rẫy ở thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai). Khi đổ đèo Trà Kê, xe tải chạy với tốc độ nhanh, gặp khúc cua gấp, trời lại tối, tài xế không xử lý kịp nên xảy ra tai nạn. Lúc 8 giờ cùng ngày, ô tô bốn chỗ 77H- 0055 do Nguyễn Trần Quốc Vũ (TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển đang chạy trên đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn đã bị mất lái, đâm thẳng vào hai xe máy đậu trên lề đường. Chiếc xe tiếp tục tông vào ô tô bảy chỗ đậu trước nhà 315 Lê Hồng Phong rồi lao vào ngôi nhà 317 Lê Hồng Phong. Vụ tai nạn làm hai người bị thương, hai ô tô hư hỏng nặng phần đầu. VĨNH SƠN - TẤN LỘC