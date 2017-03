Oan sai chủ yếu do chăm chăm buộc tội

Thống nhất ghi âm, ghi hình khi hỏi cung Phần lớn các đại biểu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Thường trực Ủy ban Tư pháp (đơn vị thẩm tra dự luật) là việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra được ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp do trở ngại khách quan mà không thể ghi âm, ghi hình được thì phải nêu rõ lý do trong biên bản hỏi cung. Các đại biểu đề nghị thêm trong trường hợp ghi âm, ghi hình việc hỏi cung gặp trở ngại khách quan thì phải có mặt luật sư, kiểm sát viên để đảm bảo được quy trình giám sát. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị không cần thiết lúc nào cũng phải cho bị cáo nghe lại, xem lại băng ghi âm, ghi hình vì rất mất thời gian. Việc cho bị cáo xem lại tùy từng trường hợp. Nếu bị cáo nhận tội rồi thì niêm phong ghi âm, ghi hình để đấy, ai phá niêm phong sẽ bị xử lý theo quy định.