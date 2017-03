Ôi… thân chủ!

“Uýnh luật sư đi”… Tại tòa, chuyện luật sư bị đương sự mắng nhiếc, lườm nguýt là chuyện thường. Luật sư Q. kể, có lần tham gia bảo vệ cho đương sự trong một vụ tranh chấp về đất đai mà cả hai bên đều là những người trong nội bộ gia đình. Tòa tuyên án xong, bên thua kiện hung hăng dọa đánh luật sư, lập tức bên thắng kiện đứng ra hò hét bảo vệ lại luật sư. Hai bên bắt đầu “xáp lá cà”, hết võ miệng rồi đến võ chân tay. Rất may là trong lúc hai bên cự cãi, luật sư đã chọn đường rút an toàn. Rồi có lần các bên đương sự căng đến mức tòa chưa xử đã cãi nhau um sùm, đòi choảng nhau. Tòa chưa kịp vào phòng xử nên chưa thể can thiệp, luật sư đành đứng ra dàn hòa. Ai dè chẳng hiểu sao cả hai bên lại quay sang xối xả mắng luật sư rồi tất cả cùng xung phong dọa… “uýnh” luật sư.